Alejandra Baigorria abandonó el set de 'EGCF': sus disculpas no convencieron

Alejandra Baigorria saltó a la fama tras ser parte de 'Esto es Guerra'. (Foto: redes sociales)

¿Pensó que estaba en ‘Esto es guerra’? El accionar de Alejandra Baigorria en ‘El gran chef famosos’ desató una ola de críticas de parte de los fans del programa.

Alejandra Baigorria, una de las figuras más destacadas de 'El gran chef famosos', volvió a dar de qué hablar al protagonizar un momento tenso durante el programa. Todo sucedió mientras preparaba uno de sus platos, cuando notó que su compañero Tito Vega tenía acceso a una licuadora para su receta. Esto desató su frustración y provocó una reacción inesperada frente a las cámaras.

Alejandra Baigorria lanzó lisuras, abandonó el set y luego volvió

En medio de su enojo, Alejandra Baigorria lanzó varias palabras subidas de tono, sorprendiendo tanto a sus compañeros como a los televidentes, quienes rápidamente comentaron lo ocurrido en redes sociales.

Aunque abandonó el set de manera repentina, la exchica reality volvió para participar para la parte final del programa y explicó las razones detrás de su reacción. Lo que más llamó la atención fue la peculiar forma en la que ofreció sus disculpas tras el incidente.

Alejandra Baigorria y su polémica disculpa

"Lo que pasa es que estaba haciendo mi plato tranquila y a la hora que tenía que hacer la salsa del reto, fui corriendo por una licuadora y no había. Me parece injusto que no tenga mis implementos para terminar mi plato completo porque yo me quería salvar, quería hacer el mejor plato. Pido las disculpas del caso y, ya está, ya", fue la explicación de Alejandra Baigorria sobre su explosivo accionar en ‘El gran chef famosos’.

Ante ello, en redes sociales, los fans de ‘El gran chef famosos’ comentaron que Alejandra Baigorria no hizo un mea culpa y que sus disculpas no fueron sinceras. También pidieron que sea sancionada por el jurado del programa.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!