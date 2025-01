Anahí de Cárdenas reveló si espera un niño o una niña con tierno video

Anahí de Cárdenas recibió miles de comentarios de felicitaciones de sus seguidores. Foto: captura Instagram

Al borde del llanto, Anahí de Cárdenas contó muy emocionada a sus seguidores si su bebé será niña o niño.

A sus 41 años, la actriz peruana Anahí de Cárdenas está disfrutando una de las etapas más especiales de su vida. Después de superar el cáncer de mama con valentía, ahora espera a su primer bebé junto a su esposo, Elías Maya, quien fue su mayor apoyo y fortaleza durante ese difícil proceso.

Anahí de Cárdenas emocionó a sus seguidores al compartir de manera original el momento en que reveló el sexo de su bebé. El video, lleno de ternura y alegría, se volvió viral rápidamente en redes sociales, generando miles de reacciones.

¿El bebé de Anahí de Cárdenas será niño o niña?

La artista peruana sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram el emotivo momento en que descubrió que tendrá un niño. Al abrir una cajita de regalo, encontró las palabras "Boy" junto a un tierno elefante de peluche con un babero azul, lo que llenó de alegría el especial anuncio.

La actriz Anahí de Cárdenas no pudo contener la emoción al enterarse de que espera un varón junto a su esposo. La sorpresa incluyó un detalle especial: su perro y su gato también participaron en la revelación, adornados con globos azules que acompañaron la apertura de la caja.



(Foto: Instagram)

“Gender Reveal. Wibi es un… BOY. Explotando a mis hijos de 4 patas por una buena causa. Tita casi sale volando”, escribió Anahí en su publicación de Instagram. El tierno mensaje ha recibido cientos de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores.

Anahí de Cárdenas contó lo difícil que fue quedar embarazada

“Yo congelé (mis óvulos) en 2019, justo antes de que me diera cáncer; fue de pura casualidad que los haya congelado. En octubre de 2023, algunos de ustedes saben que salí embarazada, perdimos al bebé a comienzos de enero y me tuvieron que hacer un legrado. Luego, volví a salir embarazada a los 40 días; 60 días, fue un embarazo bioquímico y no prosperó”, contó la actriz en un video de TikTok.

Luego de enfrentar dos pérdidas gestacionales, Anahí de Cárdenas y su esposo tomaron la decisión de hacer una pausa en su camino hacia la paternidad. Finalmente, eligieron junio de 2024 como el momento ideal para retomar con esperanza y determinación su sueño de convertirse en padres. "El día que se estaban haciendo los embriones, me tenía que venir la regla y dije 'no vaya a ser'. Entonces me hice la prueba de embarazo y estaba embarazada”, reveló.