Previniendo: todo lo que necesitas saber para estar preparado ante un sismo

La mochila de emergencia debe ubicarse en un lugar visible. Foto: CRP

Conoce qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo, dónde colocarla y qué artículos son indispensables para proteger a toda la familia, incluidos niños pequeños.

Estar preparado ante un sismo puede marcar una gran diferencia durante una emergencia. Uno de los principales elementos que toda familia debe tener listo es una mochila de emergencia, equipada con productos básicos que permitan afrontar las primeras horas después de un movimiento telúrico. Lo recomendable es revisarla con frecuencia y mantenerla en un lugar de fácil acceso.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia básica debe incluir artículos esenciales para cubrir necesidades de alimentación, comunicación, higiene y primeros auxilios. Entre los principales elementos se encuentran:

Agua embotellada.

Alimentos no perecibles, como conservas, barras energéticas y galletas.

Linterna y pilas de repuesto.

Radio portátil a pilas.

Power bank cargado y cables para el celular.

Botiquín de primeros auxilios.

Medicamentos de uso habitual.

Artículos de higiene y protección que no debes olvidar

También es importante incluir productos que ayuden a mantener la higiene y proteger a los integrantes de la familia durante una emergencia. Estos pueden ser:

Mascarillas.

Guantes de trabajo.

Alcohol en gel.

Jabón.

Papel higiénico.

Toallas húmedas.

Bolsas resistentes para residuos.

Fósforos o encendedor, guardados de manera segura.



(Foto: CRP)

Documentos, dinero y ropa: otros elementos importantes

Hay objetos que suelen pasarse por alto, pero que pueden ser muy útiles después de un sismo. Por ello, es recomendable añadir:

Dinero en efectivo.

Copias de documentos importantes.

Lista de contactos de emergencia.

Una muda de ropa y ropa interior.

Una manta o abrigo ligero.

Un silbato para pedir ayuda.

Tener estos elementos organizados permite reaccionar con mayor rapidez si es necesario abandonar la vivienda o permanecer varias horas fuera de casa.

¿Qué necesita una familia con niños pequeños?

Si en casa hay bebés o niños pequeños, la mochila de emergencia debe adaptarse a sus necesidades. En estos casos, conviene agregar:

Pañales.

Toallitas húmedas.

Leche o alimento que consuma habitualmente.

Agua adicional.

Una o dos mudas de ropa.

Una manta.

Medicamentos que utilice.

Un juguete u objeto pequeño que ayude a tranquilizarlo.

¿Cómo conservar correctamente la mochila de emergencia?

No basta con preparar la mochila una sola vez. Es importante revisarla de manera periódica para asegurarse de que todos los productos estén en buenas condiciones. Se recomienda:

Revisar las fechas de vencimiento de alimentos y medicamentos.

Cambiar el agua embotellada cuando sea necesario.

Mantener cargado el power bank.

Verificar que la linterna y la radio funcionen.

Renovar las pilas de repuesto.

Actualizar las copias de documentos y teléfonos de emergencia.

¿Dónde colocar la mochila de emergencia?

La mochila debe ubicarse en un lugar visible, seguro y de fácil acceso para todos los miembros de la familia. Lo ideal es colocarla cerca de una salida o en una zona desde donde pueda tomarse rápidamente en caso de evacuación.

Además, todos en casa deben saber dónde se encuentra. Preparar la mochila con anticipación y mantenerla actualizada es una medida sencilla que puede ser de gran ayuda ante un sismo u otra emergencia.

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