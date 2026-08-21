Guerrero revela cuál es su vínculo con Ana Paula tras rumores de separación y embarazo

Paolo Guerrero confirmó que su vínculo con Ana Paula está muy bien. (Foto: Amor y Fuego / Ana Paula - Instagram)

Tras ser vínculado con Alondra García Miró, Paolo Guerrero decidió contar cuál su situación con la brasileña.

Paolo Guerrero rompió su silencio sobre cómo va su relación con Ana Paula Consorte luego de que varios hechos despertaran rumores sobre un posible distanciamiento entre ambos.

La consulta ocurrió después de que Ana Paula viajara a Brasil y compartiera imágenes de su estadía en Porto Alegre. A esto se sumó que Guerrero compartió una fotografía de Alondra García Miró.

Paolo Guerrero descartó haber terminado su relación con Ana Paula

Ante las cámaras, el futbolista descartó cualquier problema con la madre de sus hijos. "En contacto por los bebés, porque por el momento están en Brasil, pero todo bien", respondió cuando le preguntaron por la situación entre ambos.

Sobre el hackeo de sus cuentas, Paolo Guerrero aclaró que no afectó su relación sentimental. "Me hackearon las cuentas de Instagram. Eso pasa, a todo el mundo le pasa hoy en día", explicó.

(Foto: Amor y Fuego)

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Asimismo, el delantero restó importancia al hecho de que ambos hayan dejado de seguirse en redes sociales. "Espero que no vuelva a suceder nunca más, porque me pone en aprietos a mí, pero nada, todo tranquilo", comentó.

Finalmente, cuando le preguntaron si volvería a encontrarse con Ana Paula, Paolo Guerrero respondió de manera contundente: "Sí, claro que sí". Además, aseguró que ambos mantienen comunicación constante por sus hijos. "En familia estamos todos bien, hablando constantemente por los bebés", afirmó.