Darinka Ramírez compró nueva bicicleta para su hija: ¿qué pasó con el regalo de Xiomy Kanashiro?

Xiomy Kanashiro es la actual pareja de Jefferson Farfán. Foto: captura YouTube.

La modelo Darinka Ramírez presumió la bicicleta que adquirió para su hija, luego de exponerse que Xiomy Kanashiro le regaló una.

Hace unos días, Xiomy Kanashiro reveló en su pódcast que fue ella quien pagó, de su propio dinero, la bicicleta para la hija de Jefferson Farfán con Darinka Ramírez. Esto no habría sido del agrado de la modelo quien decidió comprarle una nueva bicicleta a su pequeña. Además, generó reacciones al apoyar fuertes mensajes, dejando en claro su posición ante la novia de la ‘Foquita’.

¿Qué hizo Darinka Ramírez con el regalo de Xiomy Kanashiro?

A través de su cuenta oficial de TikTok, Darinka Ramírez compartió un video donde se aprecia la felicidad de su pequeña niña cuando recibe su nueva bicicleta. Sin embargo, muchos cibernautas se cuestionaron sobre lo que pasó con el regalo de la pareja de la 'Foquita' Farfán, pero por su parte la influencer no negó de que lo haya botado.

"Ahora sí se ve que es una bicicleta de buena calidad... muy bien", escribió un usuario y la mamá de la última hija de Jefferson Farfán respondió de forma contundente: "Cómo se lo merece", afirmó. También otro usuario dijo: "Quiénes somos del #TEAMDARINKA Yo si soy", y la figura pública comentó: "Amor del bueno".

No obstante, lo que dejó con la boca abierta a muchos es que Darinka Ramírez le dio like a un polémico comentario contra Xiomy Kanashiro que hasta la tildó de 'maléfica'. "Esa bicicleta con diseño de princesa es idea, no la otra con color tan serio escogida por la maléfica", escribió un fan.



(Foto: capturas de TikTok)

Padre de Darinka Ramírez llama cobarde a Jefferson Farfán

“Lastimosamente, las declaraciones de este señor desilusionan, como ser humano más que nada como persona. Puede tener toda la plata del mundo, pero no es un ser humano, no tiene esa capacidad”, expresó Manuel Ramírez, visiblemente indignado, cuestionando la actitud de Farfán en contra de su hija Darinka Ramírez.

El padre de Darinka también se refirió al altercado ocurrido en un departamento, donde se produjo una denuncia por violencia psicológica contra Farfán. “Sinceramente me hubiera gustado estar en ese momento, el día que él le faltó al respeto a ella, me hubiera gustado estar ahí, a ver si lo hacía, porque para mí es un ser cobarde. Él cree que mi hija está sola y no está sola”, declaró muy indignado.