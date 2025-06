Jackson Mora rompió su silencio luego del ampay con española que afectó a Tilsa Lozano

Jackson Mora habló sobre su ampay con española con Magaly Medina. Foto: captura YouTube

Luego de sus polémicas imágenes junto a la periodista española Laura Fernández, Jackson Mora decidió hablar al respecto. ¿Admitió infidelidad?

En los últimos días, el deportista Jackson Mora se ha visto involucrado en un escándalo tras difundirse imágenes en donde se le ve acompañado de la periodista española Laura Fernández. Según Magaly TV, este encuentro se dio cuando el boxeador aún estaba casado con Tilsa Lozano, lo que generó que la modelo rompa en llanto y exprese duras palabras en contra de su exesposo.

Jackson Mora confirmó que no fue sincero con Tilsa Lozano

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, Jackson Mora apareció en una videollamada para hablar abiertamente sobre su situación con Tilsa Lozano, luego de que ella se mostrara muy afectada en televisión. El empresario reconoció que no fue completamente sincero con su exesposa respecto a sus reuniones con la periodista española. Sin embargo, dejó claro que entre ellos no hubo una relación sentimental.

“Le negué algunas reuniones que tuve con ella en Madrid y no solo con ella. [...] Yo en ese momento tenía esposa, yo respeto mucho a Laura, respeto mucho al novio... Yo no la llevé a la clínica, la llevó mi secretaria con el chofer”, explicó Mora durante la entrevista, asegurando que sus encuentros no tuvieron ninguna mala intención.

Finalmente, Jackson admitió que ocultar información fue un error y que debió actuar con más transparencia. “A veces uno no cuenta algunas cosas por evitar algún problema y ese es un error que lo asumo. Debí decirle lo que pasó, con quiénes me reuní y con quiénes mantuve una conversación”, dijo, haciendo un mea culpa por no haber sido completamente honesto con Tilsa Lozano.



Tilsa Lozano asegura que fue víctima de una traición

Tras la reciente información difundida, Tilsa Lozano no dudó en arremeter contra su expareja Jackson Mora. La modelo señaló que no le interesa Laura Fernández, el que debía respetar su relación era el boxeador porque él estaba casado con ella.

Tilsa Lozano admitió que se siente traicionada por su exesposo Jackson Mora. “Yo fui cornuda y recién me estoy enterando”, declaró para su programa ‘La Noche Habla’.