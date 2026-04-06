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Federico Salazar es captado en comprometedora situación con misteriosa mujer

Lunes, 6 de abril de 2026 17:54

El querido periodista se mostró muy cariñoso con una joven mujer. (Foto: Magaly TV La Firme)

Las cámaras de 'Magaly TV La Firme' captaron al periodista mostrándose muy cariñoso con una mujer tras su separación con Katia Condos.

'Magaly TV La Firme' ha encendido las redes sociales tras lanzar un avance promocional que pone en el centro de la polémica al periodista Federico Salazar. El adelanto, difundido para la edición de este lunes 6 de abril, ha generado gran expectativa entre los televidentes.

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Recordemos que hace poco, el querido periodista anunció el fin de su matrimonio con Katia Condos. Tras esta decisión, ambos aseguraron que su separación no fue por una tercera persona; sin embargo, este video podría indicar todo lo contrario.

Federico Salazar es captado junto a misteriosa persona

En el video promocional se observan imágenes del conductor de noticias en situaciones que han despertado sospechas de un posible "ampay". "Exclusivo, ¿a quién abraza Federico Salazar? El secreto de amor", indica la voz en off del clip publicado en redes.

Las escenas muestran a Salazar teniendo un encuentro cercano con una mujer en una propiedad privada. En las imágenes, se le ve abrazándola y luego dirigiéndose hacia un vehículo.

(Fuente: Magaly TV La Firme)

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Cabe destacar que estas imágenes cobran mayor relevancia tras la reciente separación de Salazar con Katia Condos. Este contexto ha incrementado el interés del público por conocer qué tipo de vínculo tendría el conductor con la mujer que aparece en el avance.

Hasta el momento, el conductor de América Noticias no se ha pronunciado sobre el tema, ya que en más de una oportunidad ha indicado que su vida es privada e íntima.

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