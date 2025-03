Giacomo Bocchio dejará para siempre ‘El gran chef famosos’: ¿qué pasó?

La nueva temporada, llamada 'El gran chef famosos: extremo', se estrenará el próximo martes 11 de febrero. (Foto: redes sociales)

Giacomo Bocchio sorprendió al confirmar que dejará de ser parte del famoso programa ‘El gran chef famosos’.

Giacomo Bocchio no será parte de ‘El gran chef famosos’ en su próxima temporada. A través de su cuenta oficial de Instagram, el chef peruano anunció que no continuará en el famoso reality culinario después de haber estado en el jurado durante once temporadas junto a Javier Masías y Nelly Rossinelli.

Giacomo Bocchio contó por qué no seguirá en ‘El gran chef famosos’

“Me han preguntado muchísimo, y me siguen preguntando muchísimo, si voy a seguir en El gran chef y la respuesta es no. No voy a estar en ‘El gran chef famosos’ la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Están apostando por algo diferente y les deseo lo mejor”, dijo el chef nacional este miércoles.

Giacomo Bocchio también expresó su gratitud hacia ‘El gran chef famosos’ por la oportunidad de enseñar cocina a través del programa desde su estreno el 1 de marzo de 2023.

“Deseo que al programa le vaya muy bien, que siga enseñando, que siga compartiendo conocimientos. Espero haber podido ser de mucha ayuda y mucha utilidad para las personas que han visto el programa a lo largo de estas 11 temporadas en las que yo estuve. Creo que se ha podido compartir bastantes conocimientos gastronómicos”, comentó.

Además, Bocchio mencionó: “Me quedo muy feliz de escuchar que en los mercados ya hablan de técnica, de cortes de precisión, de fondos. Eso es algo que ha calado en la sociedad peruana y me siento muy feliz de haber podido participar en eso”.

¿Quiénes formarán parte de la nueva temporada de ‘El gran chef famosos?

La nueva temporada, llamada 'El gran chef famosos: extremo', se estrenará el próximo martes 11 de febrero y contará con un elenco renovado de celebridades. Entre los confirmados están el comediante Mateo Garrido Lecca, la exmodelo Olenka Zimmerman, el ex chico reality Miguel Arce, la presentadora Tula Rodríguez, Claudio Portocarrero y el exfutbolista Reimond Manco.

