¿Qué pasó entre Hugo García y Alessia Rovegno? Las señales que sugieren la soltería del influencer

Hugo García y Alessia Rovegno son dos de los influencers más conocidos en Perú. (Foto: redes sociales)

Las recientes interacciones en redes sociales de Hugo García han dejado sorprendidos a sus seguidores. ¿Qué hizo? Te lo contamos.

Desde hace unos meses, son cada vez más fuertes los rumores del fin de la relación sentimental entre Hugo García y Alessia Rovegno. Incluso, el propio chico reality ha expresado su incomodidad cuando le han consultado sobre el tema. Sin embargo, las recientes interacciones del integrante de 'Esto es guerra' confirmarían la noticia que sus fans no quieren escuchar.

¿Qué hizo Hugo García en redes sociales?

La cuenta de Instagram Farándula Perú evidenció las recientes interacciones de Hugo García en redes sociales, dejando sorprendidos a sus seguidores. El chico reality dio likes a publicaciones que insinúan su soltería y que estaría decepcionado de la persona con la que tuvo una relación.

PUEDES VER: Jefferson Farfán y su inesperada opinión sobre la faceta de cantante de Christian Cueva

"Qué grande les quedó el lugar que le dimos a algunas personas", es una de las frases a la que Hugo García le dio like en redes sociales, evidenciado que aparentemente ya no está con Alessia Rovegno y que no habrían terminado bien.



(Foto: Instagram Farándula Perú)

PUEDES VER: Milett Figueroa reveló como es su relación con las hijas de Marcelo Tinelli

"Saber estar solo y esperar con calma lo que mereces, es otro nivel de madurez", es otra de las fulminantes frases que tiene el like de Hugo García. Además, en una de sus publicaciones, Facundo Gonzales comentó lo siguiente: "Aaaah noooo, más soltero que nunca Higuito".

¿Cuándo iniciaron su romance Hugo García y Alessia Rovegno?

A finales de 2021, Hugo García y Alessia Rovegno fueron captados de la mano y besándose en la playa. A raíz de estas imágenes, la pareja dejó de esconderse e hizo público su amor en las redes sociales. El mismo chico reality compartió una fotografía de ambos sonriendo y con un romántico mensaje: "Sabía que eras tú".

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!