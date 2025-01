Jossmery Toledo y sus demandas de lujo durante viaje a Colombia con famoso streamer

Jossmery Toledo respondió ante sus exigencias durante su viaje a Colombia. (Foto: redes sociales)

¡Todo esto solicitó! Un famoso streamer contó detalles del viaje que hizo con Toledo. Asimismo, la ex suboficial respondió con todo.

La exsuboficial y actual influencer, Jossmery Toledo, vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Esta vez, se ha revelado información sobre las exigencias que habría realizado tras aceptar viajar a Colombia junto al streamer peruano Arturo Fernández, más conocido como Neutro.

Ha sido el propio creador de contenido quien en una reciente entrevista a dado a conocer todo lo que solicitó durante su estadía en el país vecino, donde además viajaron otras modelos. El también influencer se sorprendió por la actitud de Toledo, ya que pidió pasatiempos de lujo.

¿Qué le pidió Jossmery Toledo a Neutro en Colombia?

"Al llegar se transformó en la tomba. Me dijo: ‘¿Airbnb? ¿Perdón?’. Yo le expliqué que no era una casa, sino un hotel de doble habitación. La lleve a un lugar bonito", contó Neutro en 'Tiempo muerto'. Asimismo, narró lo que pasó en los otros días.



(Foto: composición/ 'Tiempo muerto' captura')

"En el segundo día, nos íbamos a ir a una isla privada porque ella me había pedido un hotel ahí. También me pidió un yate para ella sola y yo se lo di para que no jo...". También, cuando fueron a la discoteca Jossmery Toledo señaló en la carta un trago de 4 mil soles.

"Ahí me dije: 'esta hue... está loca'. Yo me reí nomás, pero mis amigos se paltearon un poco porque no fue como que (haya sugerido comprar el trago), sino que agarró (la carta y señaló el trago), y se volteó", expresó Neutro sobre la denominada 'tomba'. Además, aseguró que son amigos, pero que no volvería a viajar con ella.

¿Qué respondió Jossemry Toledo a los comentarios de Neutro?

"Me dijo: ‘te voy a pagar todo, te voy a pagar el hotel’, porque a las finales era un programa de él y él genera ingresos con eso", dijo Jossmery Toledo en 'Amor y fuego' en respuesta a los comentarios de Neutro. "La que quería trago era mi amiga y por molestar dijo eso... él como que se asombró, se miró a la cara con el otro amigo”, precisó.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!