Jossmery Toledo rompió su silencio sobre Paolo Hurtado: “De los errores se aprende”

Jossmery Toledo y su contundente declaración sobre Paolo Hurtado. Foto: Facebook/Instagram

Jossmery Toledo recordó la mediática relación que tuvo con Paolo Hurtado tiempo atrás. La modelo se sinceró y dejó llamativa frase.

Jossmery Toledo vuelve a la escena pública y no titubea al hablar sobre su controversial relación que tuvo con Paolo Hurtado, quien recientemente habría retomado su matrimonio con Rosa Fuentes. La modelo compartió sus sinceras opiniones sobre la infidelidad y su firme decisión de avanzar con su vida.

La modelo expresó que, cada vez que se le pregunte sobre 'Caballito' Hurtado, le deseará lo mejor. "Es como una cruz o mochila, pero que les vaya bien", confesó al diario Trome. Al cuestionársele si cree que un hombre infiel puede cambiar, fue clara en su respuesta: “No. Siento que solo descansan. Yo no perdonaría una infidelidad”.

¿Jossmery Toledo mantiene comunicación con Paolo Hurtado?

Además, Jossmery Toledo subrayó que no mantiene comunicación con el exjugador de Alianza Lima. "Contacto cero y ha sido con la mayoría de mi pasado", afirmó. Para la influencer, una relación tras una infidelidad está condenada al fracaso.

"Preferiría conocer a otra persona porque hombres hay un montón en el Perú y en el mundo", añadió. Por si fuera poco, aseguró no arrepentirse de nada que haya hecho tiempo atrás. "No me arrepiento de ningún error porque de los errores se aprende", detalló.



(Foto: Facebook)

Sin embargo, enfatizó que no se arrepiente de las experiencias vividas, pues cada lección la ha fortalecido. "Cada vez que me pregunten por él (Hurtado) responderé de una manera tranquila", aseguró.

¿Cómo se encuentra Jossmery Toledo en la actualidad?

En cuanto a su presente, Jossmery Toledo se mostró serena y enfocada en su carrera y futuros viajes. Aunque admite que hay pretendientes en su vida, está siendo más selectiva en sus decisiones. "Estoy más cuidadosa", concluyó.

