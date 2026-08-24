¿La perdonó? Curwen tuvo inesperada reacción tras versión de su novia Carla Campos-Salazar

Carla Campos niega infidelidad a Curwen, él reaccionó a sus declaraciones. Foto: captura YouTube

Luego que su novia Carla Campos negará haberle sido infiel, Curwen sorprendió a todos con su reacción.

Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, reaccionó a las recientes declaraciones de su todavía pareja, Carla Campos-Salazar. La joven publicó un video en Instagram en el que negó haberle sido infiel con Alonso Grimaldo y aseguró que tampoco existió un beso entre ambos durante la noche en que fueron captados en una discoteca de Miraflores.

¿Cómo reaccionó Curwen a las declaraciones de Carla?

El conductor de ‘Todo Good’ ya había revelado que sus planes de matrimonio con Carla, de 24 años, quedaron cancelados después de las imágenes difundidas por ‘Magaly TV: la firme’. Sin embargo, llamó la atención que Curwen compartiera en sus propias redes el video donde ‘Carlita’ explica su versión de lo ocurrido, un gesto que generó diversas interpretaciones entre sus seguidores. La mayoría afirma que el youtuber no habría terminado su relación

Hasta el momento, esa ha sido la única reacción de Curwen frente a las declaraciones de Carla Campos-Salazar. El streamer todavía no ha brindado un pronunciamiento público sobre la explicación de su pareja ni ha confirmado si cree en su versión sobre la presunta infidelidad.



(Foto: Instagram)

Carla Campos niega infidelidad a Curwen

Carla explicó que su relación con Alonso Grimaldo viene desde hace varios años y aseguró que únicamente son amigos. “Yo conozco a Grimmy hace muchos años. La verdad es que somos amigos hace bastantes años y desde entonces siempre hemos salido a fiestas, a reuniones juntos”, manifestó. Además, dejó en claro que esta amistad siempre ha sido conocida por las personas de su entorno.

Sobre lo que ocurrió aquella noche, Carla Campos-Salazar aseguró que no pasó nada entre ellos y que simplemente estaban bailando. “¿Qué pasó esa noche con Grimmy? Nada, nada. Estábamos bailando como siempre lo hemos hecho, como siempre ha sido la dinámica de nuestra amistad”, explicó la joven tras la controversia.