Mario Hart rompió su silencio sobre Korina Rivadeneira: ¿confirmó el fin de su matrimonio?

Korina Rivadeneira y Mario Hart ya no vivirían juntos. Foto: captura YouTube

Las expresiones de Mario Hart sobre su relación con Korina Rivadeneira ha sorprendido a todos sus seguidores. Te contamos lo que dijo.

Mario Hart rompió su silencio sobre los rumores de separación con Korina Rivadeneira, pero sus declaraciones no despejaron las dudas y encendieron las especulaciones sobre un posible fin definitivo de su matrimonio.

¿Qué dijo Mario Hart sobre su matrimonio con Korina Rivadeneira?

El piloto y conductor conversó recientemente en el podcast ‘Sin más que decir’, conducido por María Pía Copello, Israel Dreyfus y Flor Ortola, donde se mostró abierto a responder sobre su vida personal sin esquivar preguntas incómodas.

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Hart no confirmó ni negó el final de su relación, pero destacó la importancia de cuidar la tranquilidad de sus hijos por encima de cualquier conflicto de pareja: “Nuestros temas personales queremos mantenerlos aún en cuatro paredes, bajo llave. Como pueden ver, somos una familia, seguimos compartiendo como familia y eso no va a cambiar jamás”, indicó, dejando entrever que hay asuntos delicados que prefieren manejar en privado.

Lo que llamó la atención de seguidores y medios fue su forma de expresarse, usando frases típicas de parejas que deciden separarse pero mantienen una relación cordial por la crianza de sus hijos.

“Pero, en cuanto a mi relación con Korina, lo más importante es que estamos tranquilos, no tenemos problema en compartir familiarmente con nuestros hijos. Eso es hoy en día lo más importante, que estemos tranquilos”, agregó Hart.



(Fuente: ‘Sin más que decir’)

Korina Rivadeneira y Mario Hart ya no vivirían juntos

La relación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart volvió a ser noticia tras la difusión de un video que despertó múltiples comentarios. En medio de rumores sobre un posible distanciamiento, una frase dicha por su hija durante la grabación llamó especialmente la atención, siendo interpretada por muchos como una señal de que la pareja podría estar separándose.

En el video, la niña mostraba con entusiasmo los detalles de un dibujo en un momento familiar. Sin embargo, sorprendió a todos al decir: “Esta es la cama de su mamá, porque no vive con su papá”, comentario que rápidamente se viralizó y sorprendió a los usuarios de redes sociales.