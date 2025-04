Melissa Klug aceptó que dio datos erróneos en EVDLV: ¿la empresaria mintió?

Melissa Klug insistió en que los chats con Christian Cueva no fueron alterados. Foto: captura 'EVDLV'

Tras ser fuertemente criticada en redes sociales por sus declaraciones en ‘El valor de la verdad’, Melissa Klug decidió responder.

El pasado domingo, Melissa Klug se sentó por segunda vez en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’. La ‘Blanca de Chucuito’ respondió a preguntas sobre su vida personal, pero también dio varias declaraciones sobre Christian Cueva y Pamela López.

Sin embargo, la mayoría de la audiencia no quedó satisfecha con ‘El valor de la verdad’ de Melissa Klug. Según los usuarios, las explicaciones de la expareja de Jefferson Farfán fueron poco convincentes, ya que muchos de los datos que explicó fueron erróneos.

PUEDES VER: Pamela Franco envió contundente indirecta a Pamela López

Melissa Klug reconoció que dio datos erróneos

La ‘chalaca’ mencionó que Christian Cueva contrajo matrimonio con Pamela López debido al embarazo de Pamela Franco, sin embargo, esta versión no era cierta. Distintos programas de espectáculos analizaron cronológicamente los hechos y comprobaron que existía un margen de varios meses entre ambos eventos. La boda de Cueva tuvo lugar en 2019, mientras que el embarazo de Franco ocurrió a mediados de 2020.

Por su parte, la popular ‘Blanca de Chucuito’ reconoció que cometió errores en las fechas, aunque insistió en la veracidad de sus declaraciones. “Yo me he confundido en fechas de lo que él me contaba porque pasaron muchos años, pero no lo que yo he dicho”, sostuvo en una entrevista con 'Amor y Fuego'.



(Foto: captura 'Amor y fuego')

Melissa Klug también aclaró que los chats con Christian Cueva no fueron alterados ni manipulados, como se ha especulado en distintos medios. Según explicó, los mensajes llevan su nombre porque fue Pamela López quien se los remitió. “Esos pantallazos de mi conversación con Cueva me los mandó la López (...) Yo no los tengo porque hace años que los borré”, declaró.

¿Qué dijo Pamela López sobre las declaraciones de Melissa Klug?

"Ja, ja, ja, ja. ¿Fan? Ja, ja, ja. ¿Copiar tu ropa, maquillaje, carteras? Dios mío. La Casa de la Comedia por favor ya tienen una integrante más. Señora, ubíquese por piedad. Recuerde que usted no existía en mi vida por nada, usted era una NN en mi casa, imposible nombrarla porque repito el jamás aceptó conocerla hasta los chats”, fue el mensaje que Pamela López publicó en su historia de Instagram.

Asimismo, la trujillana lanzó una fuerte advertencia a Melissa Klug al señalar que mostraría la verdadera sábana de chats. “No siga porque la sábana de 1000 hilos la tengo guardada. ¿Alguien le cree? Ja, ja, ja", agregó Pamela López.