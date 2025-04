Melissa Paredes y Anthony Aranda se habrían distanciado tras la ruptura de Rodrigo Cuba y Ale Venturo

Melissa Paredes y Anthony Aranda se casaron el sábado 3 de agosto de 2024. Foto: Instagram

¿Melissa Paredes y Anthony Aranda también estarían pasando por una crisis en su relación? Esto se sabe.

El último lunes, Rodrigo Cuba sorprendió a todos al publicar un comunicado en donde detallaba que su relación con Ale Venturo, madre de su segunda hija, había llegado a su fin. El futbolista decidió no dar detalles sobre el motivo de la ruptura.

Sin embargo, la separación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo ha generado especulaciones sobre diferencias en la crianza de su hija y su relación con la hija que el futbolista tiene con Melissa Paredes. A raíz de esto, varios usuarios han comenzado a comentar sobre un posible distanciamiento entre Melissa y su esposo, Anthony Aranda.

¿La relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda está en crisis?

Uno de los primeros detalles que ha llamado la atención de los seguidores de la pareja es la ausencia de videos recientes de Anthony Aranda bailando junto a Melissa Paredes. A diferencia de semanas anteriores, el bailarín ya no publica historias ni clips con su esposa, lo que ha despertado la curiosidad de sus seguidores. Varios usuarios en redes sociales le han preguntado por qué dejaron de compartir contenido juntos, pero hasta el momento no han obtenido respuesta.

Otro aspecto que no pasó desapercibido es que Melissa Paredes ya no luce su anillo de compromiso ni su aro de casada en sus publicaciones. Aunque en ocasiones anteriores se ha visto sin ellos por motivos de trabajo, esta vez tampoco los ha llevado fuera de las grabaciones, lo que ha avivado aún más las especulaciones sobre un posible distanciamiento con Anthony Aranda.



(Fuente: TikTok)

Además, el martes 1 de abril, la actriz celebró junto a sus amigos el final de la telenovela en la que participó, pero lo que más sorprendió fue que no solo asistió sin su anillo, sino que su pareja tampoco estuvo presente en la reunión. Más tarde, Anthony fue visto en una discoteca, aunque en los videos que compartió en redes sociales no se mostró acompañado de Melissa.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre la ruptura de Rodrigo Cuba y Ale Venturo?

Antes de hacer oficial su separación, Rodrigo Cuba y Ale Venturo ya eran el centro de especulaciones sobre una posible ruptura. Ante estos rumores, se le preguntó a la expareja del futbolista si estaba al tanto de la situación, pero ella decidió mantenerse al margen y evitar hacer comentarios al respecto.

"Rodrigo es el papá de mi hija, le deseo lo mejor y no tengo nada que decir al respecto, prefiero no opinar. Nos llevamos súper bien por Mía, y nada. El tema de papás y todo va viento en popa por el bien de nuestra bebé, ambos hemos madurado y así, pero prefiero no hablar de sus temas personales", expresó Melissa Paredes.