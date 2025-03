‘Nena’ Cubillas: su respuesta tras ver video de Macarena Vélez

La ‘Nena’ Cubillas destacó que conversó con Juan Ichazo para que evitara escándalos. (Foto: redes sociales)

‘Nena’ Cubillas no ocultó su fastidia por video viral de Macarena Vélez siendo cargada por su expareja Juan Ichazo.

Johana ‘Nena’ Cubillas se pronunció con gran preocupación sobre las impactantes imágenes de Macarena Vélez, visiblemente ebria y siendo cargada por su aún esposo, Juan Ichazo.

‘Nena’ Cubillas no se guardó nada tras ver video de Macarena Vélez

La influencer comentó que nunca se ha encontrado en situaciones similares porque no disfruta del alcohol ni de las fiestas nocturnas. Además, calificó de “vergonzoso” el espectáculo de ver a su esposo cargando a la exchica reality, quien no podía mantenerse de pie debido a su estado.

“Me da vergüenza ajena, pero ya es su roche. Yo estoy acá durmiendo con mis hijos mientras que él está juergueando en el sur, cargando una borracha, mejor que venga a cargar a sus hijos”, expresó a Magaly TV: La Firme.

La ‘Nena’ Cubillas destacó que conversó con Juan Ichazo para que evitara escándalos debido a que tienen dos hijos en común y lo que menos quiere es que se malogra su bienestar y tranquilidad de los pequeños.

(Foto: ATV/Magaly TV: La firme)

'Nena' Cubillas no permitirá que Macarena Vélez conozca a sus hijos

“Le dije que con su vida podía hacer lo que quisiera, que podía estar con las chicas que deseara, pero que lo hiciera en privado”, añadió.

Al observar a Macarena en tal estado, la ‘Nena’ subrayó que no permitirá que ella se acerque a sus hijos. “Él sabe perfectamente que alrededor de mis hijos no va estar con esa chica, esa chica no va estar cerca de mis hijos porque su actitud no es lo que quiero que rodee a mis hijos, yo soy una persona sumamente sana y mi vida es sana”, puntualizó.

