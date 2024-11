¿Por qué Christian Domínguez no se borra el tatuaje de Pamela Franco? Esta es su explicación

Christian Domínguez: así explicó por qué no se borra el tatuaje de Pamela Franco. (Foto: redes sociales)

El cantante de cumbia en recientes declaraciones se expresó acerca del tatuaje que aún lleva de su expareja Pamela Franco.

El cumbiambero Christian Domínguez ha roto el silencio y explicado por qué continúa manteniendo el tatuaje dedicado a su expareja Pamela Franco, en medio de la controversia de la oficialización del romance de la cantante con Christian Cueva.

Durante una reciente entrevista en el programa 'Todo se filtra', el líder de la 'Gran Orquesta Internacional' abordó el tema que ha generado especulación entre sus seguidores: la permanencia del rostro en su brazo que se realizó en honor a la madre de su última hija.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre el tatuaje de Pamela Franco?

"La verdad que no me he puesto a pensar en eso, si lo borro o no es un tema para mí (...) Depende de cómo lo veas, para mí es mi hija que es igualita a su mamá, vamos a imaginar que mi hija sigue creciente tal vez le hago algunos cambios porque Cata es igualita a su mamá”, explicó Christian Domínguez sobre por qué mantiene la tinta en su piel que se hizo durante su etapa con Pamela Franco.



¿Qué pasó entre Christian Domínguez y Pamela Franco?

El mediático romance entre Christian Domínguez y Pamela Franco llegó a su fin después de aproximadamente cuatro años de relación. La ruptura se desencadenó tras la difusión de un polémico ampay donde se veía al cantante en situaciones comprometedoras con Mary Moncada en el interior de su automóvil. Moncada posteriormente confesó haber sostenido encuentros clandestinos con el artista durante varios meses.

La situación se complicó aún más cuando otra mujer, Alexa Samamé, originaria de Chiclayo, salió a la luz pública revelando que también había mantenido salidas con el líder de la Gran Orquesta Internacional. A pesar del escandaloso desenlace de su relación, Domínguez y Franco mantienen un vínculo al ser padres de una niña, fruto de su tiempo juntos.

