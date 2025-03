Pamela López: esto dijo tras enterarse que Cueva solicitó las cámaras de seguridad de su casa

Pamela López no dudó en recordarle al jugador de Cienciano que ya no forma parte de su vida. (Fuente: redes sociales)

Pamela López no tomó nada bien que su todavía esposo Christian Cueva haya pedido las imágenes de seguridad de la casa en donde vive junto a sus hijos.

Pamela López ha expresado su descontento hacia Christian Cueva tras enterarse de que el futbolista solicitó acceso a las cámaras de seguridad del hogar en el que vive junto a sus hijos.

Esta petición surgió después de que se revelara que la también empresaria está en un presunto romance con Paul Michael, cantante de la agrupación Combinación de la Habana.

PUEDES VER: Rosángela Espinoza se enfureció cuando le mencionaron su foto con Cueva

Pamela López le pidió a Cueva que respete su relación

Pamela López no dudó en recordarle al jugador de Cienciano que ya no forma parte de su vida ni de sus decisiones, subrayando que actualmente su pareja es Pamela Franco. “Ojalá reflexione y deje de husmear mi vida y que respete la relación que tiene”, expresó.

Christian Cueva: sus hijos no quieren verlo

Además, destacó que sus hijos no desean ver a su padre y cuestionó las verdaderas intenciones del futbolista: “El señor no se ocupa de la manutención de mis hijos, no quieren conciliar, mucho menos divorciarse. ¿Qué busca?”, sentenció.

(Foto: América Espectáculos)

Debido a las recientes muestras públicas de afecto con el salsero, Pamela López defendió su derecho a disfrutar de su vida social sin descuidar a sus hijos. “A pesar de que yo me puedo divertir y conocer personas yo no dejo de hambre a mis hijos y soy responsable en darles lo mejor a cada uno de ellos empezando por amor”, finalizó.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!