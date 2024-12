Patricio Parodi rompe el silencio sobre Luciana Fuster y los rumores con Juan Morelli

Patricio Parodi fue pareja de Luciana Fuster dos años. (Foto: redes sociales)

El competidor de 'Esto es guerra' no se quedó callado y habló sobre el vínculo entre Luciana Fuster y Juan Morelli, que están acaparando todas las miradas.

El reconocido chico reality Patricio Parodi rompió su silencio y se pronunció acerca de los rumores que vinculan a su expareja, Luciana Fuster, con el productor musical Juan Morelli. Durante una reciente entrevista, el modelo fue consultado sobre este tema que ha generado gran interés en el mundo del espectáculo peruano. Aunque prefirió mantener un tono reservado, sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

Ante las preguntas sobre la posible nueva relación de Luciana Fuster, Patricio fue enfático al señalar que no le corresponde opinar sobre la vida personal de su ex novia ni de terceras personas.



¿Qué dijo Patricio Parodi sobre el vínculo entre Luciana Fuster y Juan Morelli?

Luciana Fuster y Juan Morelli no han salido públicamente a aclarar su situación. La prensa internacional y fans especulan que entre ambos hay una relación debido a los encuentros que han tenido y el intercambio de mensajes en redes sociales. Ante esto, Patricio Parodi opinó en América.

"Yo no me meto nunca en vida de terceros, yo solamente hablo de mí, nada más", indicó el integrante de 'Esto es guerra'. Asimismo, al ser consultado si le desea lo mejor a la ex Miss Grand International, el 'Pato' comentó: "Todo muy bien con todo el mundo, yo no tengo problemas con nadie. Buenos deseos para todo el mundo".

¿Qué pasó entre Luciana Fuster y Patricio Parodi?

Luciana Fuster y Patricio Parodi formaron una de las parejas más reconocidas en el mundo de la farándula peruana; sin embargo, en julio de 2024, pusieron fin a su romance sorpresivamente. Ambos no detallaron el motivo de su ruptura. La modelo y el chico reality el pasado mes de enero habían celebrado dos años de relación.

