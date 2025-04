¿Said Palao se decepcionó de Alejandra Baigorria por escándalo en Colombia? Esto se sabe

Alejandra Baigorria y Said Palao se casarán el próximo 26 de abril. Foto: Facebook

Alejandra Baigorria protagonizó un bochornoso incidente en su despedida de soltera en un bar de Colombia. Ante ello, Said Palao reapareció en redes.

Alejandra Baigorria celebró su despedida de soltera por todo lo alto en Colombia, anticipándose a su boda con Said Palao. No obstante, su celebración fue duramente cuestionada, ya que no solo paseó por las calles con imágenes del cuerpo y rostro de su futuro esposo, sino que también protagonizó una escena en un bar donde alardeó de sus millones de seguidores en redes. En respuesta, Said Palao se mostró nuevamente en redes sociales y compartió una conversación con su hermana Lorelein Palao sobre un detalle de su boda.

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, programada para el 26 de abril, promete ser una ceremonia llena de lujos y detalles cuidadosamente preparados. Sin embargo, diversos medios han señalado que es Baigorria quien parece estar más entusiasmada con los preparativos. Esto quedó evidenciado durante su ostentosa despedida de soltera, la cual organizó junto a un grupo de amigas y que no ha pasado desapercibida para la prensa del espectáculo.

PUEDES VER: Ale Baigorria causó revuelo en Colombia tras ser rechazada en ingreso a un bar

¿Said Palao está decepcionado de Alejandra Baigorria?

La despedida de soltera en Colombia llamó la atención por la conducta de la empresaria, quien fue grabada increpando a un trabajador de seguridad mientras se jactaba de tener “cuatro millones de seguidores”, lo que muchos consideraron una actitud prepotente. A esto se suman videos donde se le ve bailando con un stripper, lo que levantó dudas sobre si tales acciones habrían tenido consecuencias en su próxima boda con el integrante de ‘Esto es guerra’.

Poco después del escándalo, Said Palao se dejó ver nuevamente en sus redes sociales junto a su hermana Lorelein, quien no asistió a la fiesta de despedida de Baigorria. En esa reaparición, ambos hablaron de algunos pendientes para la boda, y él expresó cierta desilusión al descubrir que uno de los detalles no era como lo había imaginado. La diseñadora, además, compartió su opinión sobre la reacción de su hermano al ver el modelo de calzado que ella misma creó.

Aunque la mayoría de los preparativos están avanzados, Said aún no tiene su traje completo. En redes sociales, compartió un video donde aparece con su padre seleccionando el traje para su gran día y probándose zapatos hechos por su hermana. Sin embargo, no quedó del todo satisfecho. "¿No te gustó este detalle?", le preguntaron, a lo que él respondió: "El zapato está bonito, pero no va con lo que yo quiero. El zapato está espectacular, pero es para otro tipo de traje". Lorelein, por su parte, comentó: "Primera prueba, vamos a tener que hacer una segunda muestra”.



(Fuente: TikTok)

Alejandra Baigorria se defiende de críticas

En declaraciones para ‘Amor y fuego’, según la ‘Gringa de Gamarra’, uno de sus amigos fue víctima de discriminación, por lo que no ocultó su indignación y enfrentó a la seguridad del local y aseguró que utilizaría su influencia en redes sociales para denunciar lo ocurrido ante el público.

“Les dije que: 'Ustedes nos han mirado despectivamente, nos han mirado de pies a cabeza y yo los estoy grabando porque tengo 4 millones de seguidores porque los voy a exponer por la discriminación que están haciendo”, declaró Alejandra Baigorria.