Ale Baigorria protagonizó tenso momento en su fiesta de despedida de soltera: ¿qué pasó?

Ale Baigorria se casará pronto con su novio Said Palao.

Durante su despedida de soltera, Alejandra Baigorria vivió un incómodo momento en los exteriores de una discoteca en Colombia.

Alejandra Baigorria, conocida figura de la televisión peruana, fue protagonista de un curioso momento en Colombia, donde celebraba su despedida de soltera. En un video difundido por el tiktoker Ric La Torre, se observa a la empresaria intentando ingresar a una discoteca en dicho país.

Lo que llamó la atención fue su peculiar manera de convencer al personal de seguridad: mencionó tener "4 millones de seguidores". Según lo narrado por el creador de contenido, Baigorria se acercó al portero del local mostrando su celular para mostrar la cantidad de fans que tiene en su cuenta de Instagram.

Ale Baigorria y su bochornoso momento en Colombia

“Mira, soy Alejandra Baigorria y tengo 4 millones de seguidores”, dijo la también modelo. El video rápidamente se viralizó y generó diversas reacciones en redes sociales, desde risas hasta críticas por la actitud de la chica reality.

(Fuente: Rci La Torre)

Ric La Torre no pudo evitar comentar el momento con humor, señalando entre risas que ya no es relevante cuántos seguidores tiene una persona en redes sociales. “Ale, tkm, pero manaaa... la cantidad de seguidores ya no importa en esta vida bb”, comentó en tono sarcástico.

¿Cuándo será la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao?

Hace pocas semanas se filtró la fecha exacta de su boda con Said Palao. En un video donde Ale muestra las invitaciones de su enlace, sin querer reveló el parte con la fecha: 26 de abril de 2025.

Aunque el dato ya había sido mencionado anteriormente por Magaly Medina, la empresaria había preferido mantenerlo en reserva, confirmándose así la información dada por la periodista.

