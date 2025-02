Samantha Batallanos y su historia con estrella del Real Madrid: ¿tuvo romance?

Samantha Batallanos contó los detalles del vínculo que mantuvo con jugador del Real Madrid. (Foto: redes sociales)

Samantha Batallanos, la popular modelo nacional en una reciente entrevista contó el acercamiento que tuvo uno de los mejores jugadores del club español.

Samantha Batallanos ha vuelto a ser noticia tras revelar detalles de un coqueteo con un reconocido futbolista del Real Madrid. Durante una reciente entrevista, la exreina de belleza confesó que mantuvo una breve conversación con el jugador Vinícius Júnior, generando gran revuelo en las redes sociales y los medios de comunicación.

Batallanos explicó que el acercamiento se produjo de manera casual, luego de que ella compartiera un mensaje de apoyo a un futbolista en sus redes sociales sin imaginar que terminaría intercambiando mensajes con el también delantero de la selección brasileña.

¿Qué dijo Samantha Batallanos sobre Vinícius Júnior?

Tras compartir su publicación Vinícius Júnior respondió con un "corazoncito", lo que dio inicio a una breve charla entre ambos. Sin embargo, la modelo aclaró que la interacción no pasó de ser algo informal y que no tuvo ninguna intención de iniciar una relación sentimental.



(Foto: captura 'Tiempo muerto')

"Él reaccionó con un corazoncito, creo que fue porque yo había compartido el mensaje muy sentido de un futbolista y era él. Después hablamos 'hola' y así, pero fue algo muy chill y muy tranquilo", expresó la ex reina de belleza en 'Tiempo muerto' del 'Flaco' Granda.

Asimismo, comentó que le contó el suceso a su padre asegurando que ella no conoce de fútbol; sin embargo, destacó las cualidades de 'Vini'. "No sé de fútbol, sé que es de Brasil y que es un moreno lindo", dijo.

Samanta Batallanos descartó relación con Vinícius Júnior

"Así como me habla a mí, ¿con cuántas mujeres no hablará? Yo no tomo en serio eso, ¿qué voy a tomar en serio a alguien que me escribe y tiene esa posición? ¿A cuántas mujeres no le escribirá lo mismo?", precisó Samanta Batallanos.

A pesar de la repercusión mediática, la influencer manifestó que no se siente interesada en iniciar una relación con algún jugador. Además, expresó sus dudas sobre la sinceridad de los futbolistas en las relaciones, señalando que no los considera una opción sentimental debido a la gran cantidad de admiradoras que suelen tener.

¿Quién es Samanta Batallanos?

Samanta Batallanos es una modelo y personaje de la farándula peruana. La influencer de 28 años en la temporada 2019 ganó el concurso del Miss Grand Perú 2019. Asimismo, se hizo más conocida por su relación mediática con el boxeador peruano Jonathan Maicelo, ya que indicó que fue agredida por el deportista.

