Xiomy Kanashiro rompió su silencio sobre su actual relación con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro también le respondió a Delany López. Foto: Instagram

La bailarina y presentadora Xiomy Kanashiro decidió hablar sobre el exfutbolista Jefferson Farfán. Te contamos lo que dijo.

Xiomy Kanashiro fue anunciada como una de las tres presentadoras del programa Zona Musical, junto a Johanny Vegas y Rosa Leyva. Este nuevo espacio televisivo se transmitirá los sábados en señal abierta. Durante la conferencia de prensa, Kanashiro también aclaró los rumores sobre su vínculo con Jefferson Farfán, asegurando que solo son amigos y desmintiendo que él le haya comprado un canal.

La comunicadora aprovechó la ocasión para hablar sobre su trayectoria profesional. “De profesión soy comunicadora, a los 22 años terminé mi carrera y me licencié. Tuve algunos programas digitales y también laboré con Paco Bazán”, comentó, destacando su experiencia en medios antes de asumir este nuevo reto televisivo.

¿Qué dijo Xiomy Kanashiro sobre su relación con Jefferson Farfán?

Cuando los periodistas le preguntaron sobre su relación con Jefferson Farfán, debido a que recientemente fue vista en una camioneta de su propiedad, respondió que con el tiempo se conocerá quién no quiso oficializar la relación.

“El tema de Jefferson Farfán es un tema privado y con respecto a la oficialización, en algún momento se sabrá quién no quiso desde un principio y por qué. Soy una persona que no está acostumbrada a que la estén siguiendo para saber qué hago”, expresó, dejando entrever que hubo detalles que aún no han salido a la luz.



(Foto: Instagram)

Además, explicó que su presencia en el vehículo del futbolista no tenía mayor relevancia. “Si me han visto en la camioneta fue porque tuve que recoger algunas cosas y eso fue todo. Con él hemos quedado como amigos, no como un superamigo, pero le deseo lo mejor, es una persona que ha significado algo especial en mi vida”, concluyó.

Xiomy Kanashiro le respondió a Delany López

En otro momento, Xiomy Kanashiro dejó en claro que no intervino en la relación que Jefferson Farfán mantenía con Delany López. “A la señorita no la conozco, no sé quién es, yo conocí a Jefferson solo, no tenía una relación y eso pasó en enero”, afirmó, desmintiendo cualquier especulación al respecto.

Asimismo, la presentadora negó los rumores sobre una supuesta compra de un canal por parte del futbolista. “Quiero aclarar que no me ha comprado ningún canal como han especulado”, precisó.