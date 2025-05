Acid Asian: su gran pasó por el Perú tras cerrar de manera alucinante DGTL 2025

El dj brasileño-japones se presentó por primera vez en Lima como parte del cartel del festival de electrónica DGTL 2025. (Foto: redes sociales)

Acid Asian se presentó por primera vez en Lima tras haber sido parte de DGTL 2025.

Uno de los dj’s internacionales que viene dando la hora es nada menos que Acid Asian, quien estuvo recientemente por el país tras haber cerrado por todo lo alto DGTL 2025.

El destacado productor, fanático del techno oscuro y psicodélico, pisó por primera vez Lima y vaya que quedó asombrado con todo lo que vivió en la capital. Antes de presentarse en el Cultural Lima de Chorrillos, conversó en exclusiva con radio Planeta.

Fabio, su nombre verdadero, no ocultó su inmensa alegría por haber conocido un país más en Sudamérica. “Estoy muy emocionado porque va a ser mi primera vez en Lima y estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Yo voy a cerrar la cartelera, es el mejor lugar para empezar en Lima. Me he venido preparando apenas me enteré”, señaló el productor.

Luego, Acid Asian agregó lo siguiente: “La preparación ya está, por lo que me siento listo para el DGTL. Me enteré que sería parte del show entre enero y febrero y la semana pasada que cerraría el concierto”.

Sobre bajarle el telón al evento de música electrónica, se mostró muy alegre por la oportunidad. “Me enteré la semana pasada que yo cerraría el concierto, fue una sorpresa y la verdad que muy emocionado. Dije que no había problema y que estaba listo para ser yo quien finalice el DGTL”.

Acid Asian también contó cuál es su rutina antes de dar un concierto. “Trato de estar saludable, comer sano. También veo qué tracks iré poniendo para el show. En el set, siento el momento, las ganas del público y ahí pongo los tracks del medio. Me dejó llevar mucho por el momento”.

Finalmente, el joven Dj también contó que lo primero que hizo al llegar al país fue comer cebiche y que algún día espera poder colaborar con uno de sus artistas favoritos. “Me gustaría colaborar algún día con Travis Scott, soy un gran fan de él”, detalló.

Cabe mencionar que Acid Asian tiene varios eventos programados para este año. Tras DGTL 2025 en Lima, también fue parte del DGTL Santiago y próximamente se presentará en Brasil y en Tomorrowland.

