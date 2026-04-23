Dua Lipa se casaría con Callum Turner en Italia: la boda duraría 3 días

La boda de Dua Lipa y Callum Turner sería en Italia. (Foto: Dua Lipa/ Instagram)

¡Todo estaría quedando listo! Dua Lipa y el actor Callum Turner se casarían en septiembre. Conoce AQUÍ todos los detalles.

Dua Lipa y el actor Callum Turner vuelven a captar la atención de sus fans tras nuevos rumores sobre su esperada boda. La pareja, que se comprometió el año pasado, estaría afinando detalles para una celebración que promete ser una de las más comentadas.

PUEDES VER: Joe Jonas oficializó su relación con Tatiana Gabriela tras su divorcio de Sophie Turner

Dua Lipa y Callum Turner se casarían en Italia

Según reportes de la prensa italiana, ambos habrían elegido la ciudad de Palermo como escenario para la ceremonia. El evento se realizaría en el exclusivo Villa Igiea, un histórico hotel de lujo con vistas al mar Mediterráneo.

De acuerdo con la información difundida, la boda se llevaría a cabo durante tres días, entre el 5 y el 7 de septiembre, en una celebración privada que reuniría a familiares y amigos cercanos de la pareja.

La lista de invitados también ha generado expectativa, ya que incluiría a reconocidas figuras del espectáculo como Elton John, Charli XCX, Mark Ronson y Olivia Dean.

Hasta el momento, ni Dua Lipa ni Callum Turner han confirmado oficialmente estos detalles, pero los rumores ya han despertado gran interés entre sus seguidores.