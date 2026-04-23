Joe Jonas oficializó su relación con Tatiana Gabriela tras su divorcio de Sophie Turner

Joe Jonas y Tatiana Gabriela confirmaron su relación con tiernas fotos en redes. (Foto: Joe Jonas y Tatiana Gabriela/ Instagram)

¡Ya no ocultan su amor! En sus redes sociales, Joe Jonas publicó tiernas fotos junto a la protagonista de 'BAILE INoLVIDABLE' de Bad Bunny.

Joe Jonas vuelve a apostar por el amor tras su mediático divorcio de Sophie Turner. El cantante confirmó su relación con la modelo y bailarina Tatiana Gabriela, con quien ha sido vinculado desde mediados de 2025.

Joe Jonas y Tatiana Gabriela oficializan su relación

La pareja decidió hacer oficial su relación en redes sociales al compartir un carrusel de fotos de su reciente viaje a Puerto Rico, tierra natal de la joven. Una de las imágenes más comentadas fue una fotografía en blanco y negro tomada en un fotomatón, donde ambos aparecen muy cercanos.

Además, el cantante publicó un video en YouTube donde se les ve disfrutando juntos en San Juan. En las imágenes, la pareja pasea, cena y comparte momentos de complicidad. Incluso, Joe Jonas bromeó al señalar que su pareja lo está ayudando con el español.

(Foto: Joe Jonas/ Instagram)

Esta es la primera vez que Tatiana Gabriela aparece en las redes sociales del integrante de los Jonas Brothers. Según reportes previos, ambos comenzaron a salir de manera discreta en Los Ángeles y, con el tiempo, su relación se fue consolidando.

El romance surge luego de la separación del cantante con Sophie Turner, con quien tiene dos hijas y de quien se divorció en 2024 tras varios años de relación. Ahora, todo indica que Joe Jonas atraviesa una nueva etapa sentimental, mostrándose feliz y estable junto a su nueva pareja.