Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometieron tras 8 meses de relación

Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometieron al cumplir 8 meses de relación. (Foto: Harry Styles y Zoë Kravitz/ Instagram)

¡No es el tiempo, es la persona! Harry Styles y Zoë Kravitz se casarían tras un breve romance. Conoce más detalles en la nota.

Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz vuelven a acaparar titulares tras nuevos rumores sobre su relación. Luego de varios meses manteniendo su romance en bajo perfil, la pareja estaría lista para dar un importante paso.

Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometieron tras una breve relación

Según un reporte del medio Page Six, ambos se habrían comprometido tras ocho meses de relación. Aunque ninguno ha confirmado la noticia, las especulaciones crecieron luego de que Kravitz fuera vista con un anillo en el dedo anular izquierdo durante una salida en Londres.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que el cantante estaría completamente enamorado. "Saltaría por un precipicio por ella", señalaron, destacando la intensidad del vínculo que han construido en poco tiempo.

(Foto: Grosby)

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La relación entre ambos comenzó a tomar fuerza en agosto de 2025, cuando fueron vistos juntos en ciudades como Roma y Londres. Desde entonces, han optado por mantener su historia lejos de los reflectores, a diferencia de otras parejas del mundo del espectáculo.

Además, se comenta que Zoë Kravitz habría descrito a Styles como su “alma gemela” dentro de su círculo cercano, lo que reforzaría la idea de un compromiso serio entre ambos.