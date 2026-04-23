¿Quién es el magnate del k-pop que creó BTS y por qué se ordenó su arresto?

Bang Si-Hyuk, quien tiene prohibido salir de Corea del Sur desde agosto. Foto: CBS

La policía de Corea del Sur busca arrestar a fundador de Hybe, en un caso que sacude a la agencia detrás de BTS.

La policía de Corea del Sur informó que está buscando arrestar a Bang Si-Hyuk, reconocido empresario musical y líder de la agencia detrás de BTS. La medida se da en medio de una investigación por un presunto fraude a inversionistas, en el que habría obtenido más de 100 millones de dólares de manera irregular.

Ordenan arresto contra líder de la agencia detrás de BTS

Las autoridades de Seúl señalaron que ya solicitaron a la fiscalía una orden judicial para proceder con su detención. El caso sigue en evaluación mientras se reúnen más pruebas sobre las acusaciones que involucran al fundador de Hybe.

Por su parte, el equipo legal del empresario se pronunció a través de un comunicado enviado a la prensa, donde evitó referirse directamente a las acusaciones. Sin embargo, cuestionaron la decisión de la policía y afirmaron que se ha colaborado en todo momento con las autoridades: “a pesar de nuestra plena y constante cooperación con la investigación durante un período prolongado”.

En ese mismo mensaje, la defensa reiteró su disposición a seguir participando en el proceso legal y aclarar la situación. “Seguiremos cooperando con todos los procedimientos legales y haremos todo lo posible por explicar claramente nuestra postura”, indicaron, mientras el caso continúa en desarrollo.



(Foto: EXA FM)

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¿De qué se le acusa al magnate del k-pop que creó BTS?

Bang Si-Hyuk, quien tiene prohibido salir de Corea del Sur desde agosto, es investigado por un presunto engaño a inversionistas ocurrido en 2019. Según las acusaciones, habría asegurado que Hybe no tenía planes de salir a bolsa, lo que motivó a varios accionistas a vender sus participaciones a un fondo privado antes de la oferta pública inicial.

Las autoridades sospechan que, en paralelo, existió un acuerdo en el que ese fondo habría pagado cerca de 200 mil millones de wones (unos 136 millones de dólares) a Bang, con la promesa de entregarle el 30% de las ganancias tras la salida a bolsa. Desde la compañía, sin embargo, sostienen que el empresario niega haber cometido cualquier tipo de irregularidad.

Este caso supone un golpe a la imagen de Hybe en un momento clave, ya que BTS se prepara para una nueva gira mundial tras casi cuatro años de pausa debido al servicio militar obligatorio de sus integrantes, lo que aumenta la atención mediática sobre la empresa y su directiva.