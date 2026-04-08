Anjunadeep Open Air regresa a Lima con una experiencia sonora única este 17 de abril

El regreso de Anjunadeep Open Air a Lima representa una oportunidad imperdible. Foto: Difusión

Anjunadeep Open Air regresa a Lima este 17 de abril con un potente lineup internacional y una experiencia electrónica al aire libre imperdible.

Lima se prepara para recibir nuevamente a Anjunadeep Open Air, que regresa por segunda vez a la capital peruana como parte de su esperado tour sudamericano, el cual recorrerá cuatro ciudades del continente: Lima, Santiago, São Paulo y Mendoza. El evento se llevará a cabo el próximo 17 de abril en el Club Cultural Lima, prometiendo una experiencia inolvidable al aire libre.

De la mano de la reconocida fiesta Sundeck de la productora Laud, esta edición contará con un destacado lineup de artistas internacionales del sello, junto a talentos locales que representan lo mejor de la escena electrónica peruana. Entre los nombres confirmados figuran 16BL, Durante, Ezequiel Arias, Maty Owl y Patrice Bäumel, además de los representantes del sonido local Art Attack y Damaray.

Anjunadeep, sello británico fundado en 2005 por los integrantes del icónico grupo Above & Beyond, se ha consolidado como uno de los referentes globales del deep house y la electrónica melódica. Con presencia en más de 15 países, sus eventos son reconocidos por crear ambientes únicos, donde la música, la atmósfera y la conexión con el público se combinan para ofrecer una experiencia sensorial profunda.

A lo largo de los años, el sello ha construido una identidad basada en la innovación, la curaduría musical de alto nivel y la capacidad de descubrir y proyectar talento emergente que luego se convierte en referente internacional. Su propuesta sonora, que mezcla lo atmosférico con lo emotivo, ha conquistado tanto a la crítica especializada como a una audiencia global cada vez más amplia.

El regreso de Anjunadeep Open Air a Lima representa una oportunidad imperdible para los amantes de la música electrónica que buscan mucho más que una fiesta: una experiencia envolvente que invita tanto a bailar como a conectar con el sonido en un nivel más profundo.

Entradas disponibles en: https://teleticket.com.pe/anjunadeep-2026.



(Foto:Difusión)

Sobre los organizadores:

Glovox, productora internacional con más de 20 años de trayectoria, y LAUD, casa productora peruana enfocada en experiencias de alto impacto, unen fuerzas para desarrollar eventos y festivales de música electrónica de vanguardia en la región.

A través de esta alianza, impulsan conceptos como DGTL, Anjunadeep, The Grid, The Grid System y Sundeck, propuestas que destacan por su curaduría musical de primer nivel, innovación escénica y producción de alto estándar, reuniendo a artistas de talla mundial y conectando Lima con el circuito global de la música electrónica.