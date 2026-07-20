BTS, Shakira y Laura Pausini causaron furor en redes con inesperada fotografía

La icónica imagen de Laura Pausini, Shakira y BTS. Foto: Facebook

Los icónicos artistas se encontraron en el detrás de cámaras de la final del Mundial 2026.

Laura Pausini sorprendió a sus seguidores al compartir varias fotografías junto a grandes figuras del espectáculo luego de participar en la ceremonia de la final de la fiesta más grande del fútbol. Entre los famosos que aparecieron en sus publicaciones estuvieron integrantes de BTS, Shakira y Tom Cruise.

El esperado encuentro entre Argentina y España no solo llamó la atención por lo ocurrido en la cancha. El evento también reunió a importantes personalidades de la música, el cine y el entretenimiento, quienes fueron parte de una jornada seguida por millones de personas.

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La icónica imagen de Laura Pausini, Shakira y BTS

Después de su presentación, la cantante italiana publicó en sus redes sociales algunas imágenes de lo que vivió detrás del escenario. En una de las fotografías aparece tomándose una selfie, mientras al fondo se observa a integrantes de BTS en un vehículo de traslado dentro del estadio.

Pausini acompañó la imagen con la frase ‘ARMY GIRLS’, en referencia al nombre con el que se conoce a las seguidoras y seguidores de BTS. El mensaje emocionó a los fans del grupo surcoreano y rápidamente generó reacciones en redes sociales.



(Foto: Instagram)

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Los artistas más aclamados en la final del Mundial 2026

BTS también fue una de las agrupaciones protagonistas del espectáculo musical al interpretar 'Dynamite'. Por su parte, Tom Cruise participó como invitado especial y compartió un mensaje sobre el poder del fútbol para unir a personas de diferentes países.

La ceremonia contó además con la presencia de reconocidos artistas como Shakira, Post Malone, Jennifer Hudson e IShowSpeed. Las imágenes publicadas por Laura Pausini dejaron ver el ambiente de celebración y los encuentros que se vivieron fuera del escenario.