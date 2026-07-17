Ariana Grande retomó su relación con Ricky Álvarez tras casi 10 años de su ruptura

Ariana Grande se dio una nueva oportunidad en el amor. (Foto: Difusión)

Tras semanas de rumores, se confirmó que Ariana Grande volvió con Ricky Álvarez, el bailarín que conquistó su corazón entre 2015 y 2016.

Ariana Grande volvió a encontrar el amor en una persona muy especial para ella. Luego de varias semanas de rumores, se confirmó que la cantante retomó su relación con Ricky Álvarez, el bailarín y creativo con quien salió entre 2015 y 2016.

Ariana Grande se dio una nueva oportunidad con Ricky Álvarez

La reconciliación ocurre pocos meses después de que terminara su romance con el actor Ethan Slater. Según informó TMZ, Ariana y Ricky volvieron a acercarse de manera natural y decidieron darse una nueva oportunidad, aunque sin apresurar las cosas.

Personas cercanas a la pareja señalaron que ambos nunca dejaron de mantener contacto y que Ricky incluso conserva una buena relación con la familia de la artista.

Los rumores comenzaron cuando fueron vistos cenando juntos en Austin, Texas. Después, también pasaron juntos el fin de semana del 4 de julio en Florida, lo que hizo crecer las especulaciones sobre una posible reconciliación.

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Además, durante un concierto de su gira Eternal Sunshine Tour, Ariana cambió una parte de la canción Thank U, Next y cantó la frase "we always find our way back" ("siempre encontramos el camino de regreso"), un detalle que muchos fans interpretaron como una confirmación de su regreso con Ricky Álvarez.