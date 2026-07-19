BTS y Justin Bieber se robaron los aplausos en el show de medio tiempo del Mundial 2026

La energía de BTS y la emotiva actuación de Justin Bieber con guitarra en mano convirtieron el medio tiempo en uno de los momentos más comentados de la final.
Antes del inicio del segundo tiempo de la gran final del Mundial 2026 , el MetLife Stadium se convirtió en el escenario de un espectacular espectáculo de medio tiempo que reunió a figuras de la música, el deporte y el entretenimiento en una presentación que quedará para la historia.
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Shakira hizo vibrar el medio tiempo de la final del Mundial
El espectáculo arrancó con Madonna interpretando su exitoso tema 'Music' mientras recorría el escenario a bordo de un vehículo conducido por las leyendas brasileñas Ronaldinho y Ronaldo . La entrada de la 'Reina del Pop' desató la nostalgia de los miles de asistentes.
La energía cambió por completo con la aparición de BTS . RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook hicieron vibrar el estadio al interpretar 'Dynamite' , desatando la emoción de sus millones de seguidores y consolidando uno de los momentos más esperados del espectáculo.
(Foto: América TV)
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Más adelante, el actor Jason Sudeikis , protagonista de la serie 'Ted Lasso' , presentó a Justin Bieber . El cantante canadiense apareció sobre el escenario con una guitarra para interpretar 'Everything Hallelujah' , regalando una actuación cargada de emoción que fue ovacionada por el público.
(Foto: MTV / América TV)
Por su parte, Shakira , quien volvió a hacer historia en un Mundial al interpretar 'Dai Dai' , la canción oficial del torneo, junto al cantante Burna Boy . Finalmente, el coro infantil PS22 Chorus puso el broche de oro acompañado por los Muppets, levantando a todo el estadio y cerrando un espectáculo inolvidable que marcó la final de la fiesta más grande del fútbol.
(Foto: América TV/ MTV)
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