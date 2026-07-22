Selena Gómez festeja su cumpleaños con un emotivo mensaje y un llamado por la salud mental

Selena Gómez agradeció a sus fans por el apoyo que recibe. (Foto: Selena Gómez/ Instagram)

La exestrella de Disney aseguró sentirse "la chica más feliz del mundo" gracias al apoyo incondicional de sus seguidores y aprovechó la fecha para impulsar una noble causa.

Selena Gómez celebró este 22 de julio su cumpleaños número 34 con un emotivo mensaje dedicado a sus seguidores. La actriz aprovechó la fecha para agradecer el cariño que recibe de sus fans, días después de compartir románticas fotografías junto a su esposo, Benny Blanco.

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Selena Gómez celebró su cumpleaños número 34

A través de sus redes sociales, la recordada protagonista de 'Los hechiceros de Waverly Place' publicó varias imágenes en las que aparece celebrando su cumpleaños y expresó lo agradecida que se siente por el apoyo que ha recibido a lo largo de los años.

"Primero, quiero agradecerle enormemente a cada uno de ustedes por su apoyo, su amabilidad y todas las felicitaciones de cumpleaños. Gracias a todos ustedes, puedo dedicarme a crear cada día. Gracias por hacerme siempre la chica más feliz del mundo", escribió la artista.

(Foto: Selena Gómez / Instagram)

Selena Gómez también destacó que este año su cumpleaños coincide con el sexto aniversario del Rare Impact Fund, la organización que impulsa para promover la salud mental de jóvenes en todo el mundo. La cantante aseguró que ver crecer esta iniciativa ha sido uno de los regalos más importantes de su vida.

Finalmente, la estrella invitó a sus seguidores a conocer más sobre el proyecto y colaborar con la causa. "Gracias por creer en esta labor y por formar parte de este camino. Los quiero muchísimo", concluyó, recibiendo miles de mensajes de felicitación por parte de sus fanáticos.