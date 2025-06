'Avicii forever' ya está disponible: el recopilatorio incluye el nuevo tema 'Let's ride away' con la colaboración de Elle King

Tim buscaba constantemente nuevas influencias, nuevos colaboradores y nuevas voces. (Foto: redes sociales)

'Avicii forever' es una celebración de la música atemporal y el legado perdurable que dejó el famoso dj sueco.

Interscope Records, Pophouse y Avicii Estate se enorgullecen de anunciar el lanzamiento de 'AVICII FOREVER', una compilación de 19 temas esenciales de AVICII más un nuevo single 'Let's Ride Away', junto a Elle King. 'AVICII FOREVER' es una celebración del productor, DJ y compositor Tim Bergling, más conocido como Avicii, uno de los artistas más icónicos de nuestro tiempo, y llega justo después del lanzamiento mundial del documental aclamado por la crítica 'I'M TIM', que se estrenó en Netflix en vísperas de año nuevo.

'AVICII FOREVER' pone a disposición de los fans música nueva muy esperada, a la vez que eleva el profundo catálogo de Avicii con grandes éxitos mundiales como 'Wake Me Up', 'Levels', 'Hey Brother', 'Waiting For Love', y muchos más (ver listado de canciones más abajo). 'AVICII FOREVER' ha sido creado para profundizar en el conocimiento del repertorio de Avicii por parte del oyente ocasional, al tiempo que presenta su legado a una generación nueva y más joven.

Producido por Tim Bergling, Luke Laird, Carl Falk y escrito por Kacey Musgraves, Tim Bergling y Luke Laird, el nuevo track 'Let's Ride Away' es un testimonio de la incomparable capacidad de Avicii para mezclar géneros y crear música que resuena profundamente en los oyentes. Con la potente y emotiva voz de Elle King, los oyentes comparten la sensación familiar de libertad y aventura que la música de Avicii engendraba en directo y en disco. El tema también cuenta con la misma banda de música que participó en el éxito 'Fades Away'.

"Tim no era sólo un artista único, era un compositor y productor único en su generación, con un don inigualable para convertir cualquier sonido en algo inconfundiblemente suyo. ‘Let's Ride Away’ lo capta a la perfección. Es una de esas raras canciones en las que se mezclan elementos orgánicos, inspirados en las raíces, con su característico estilo melódico, de una forma que resulta fresca e innegablemente Avicii. Publicarla ahora da a más gente la oportunidad de experimentar esa brillantez, quizá incluso por primera vez", dice Carl Falk, productor y viejo amigo de Tim Bergling.

Carl continúa: "La creatividad de Tim no tenía límites: podía captar cualquier sonido, cualquier voz, cualquier instrumento y hacerlo completamente suyo. Una de las cosas más bellas de la música de Tim es su atemporalidad: cada nueva generación sigue descubriendo a Avicii, y sus canciones siguen tocando corazones en todo el mundo".

Tim buscaba constantemente nuevas influencias, nuevos colaboradores y nuevas voces, en 2017 esa búsqueda le llevó a Nashville. Una de las sesiones que reservó fue en el legendario estudio Sound Emporium con Kacey Musgraves y el productor Luke Laird.

"Tim tenía ese equilibrio perfecto de humildad y confianza en el estudio. Daba a sus colaboradores libertad para ser creativos y, al mismo tiempo, prestaba mucha atención a las mejores partes de la melodía y la letra y las acentuaba. Trabajar juntos en ‘Ride Away’ fue una auténtica gozada", dice Luke Laird.

"Creo que él (Tim) estaría muy contento con el resultado. Sé que le encantó el día que la escribimos y Elle puso una voz increíble y se mantuvo fiel a la melodía, pero también le dio su propio giro", concluye Luke Laird.

'AVICII FOREVER' está disponible en formato digital y físico, también está disponible un visualizador del álbum en YouTube, que muestra el arte de la portada.



El arte de la portada es, de hecho, una representación de un monumento físico del logotipo de Avicii, cincelado a mano en piedra. El monumento, y la portada del álbum, son un homenaje a la música icónica de Avicii que, al igual que la piedra, dura para siempre. La piedra se recogió a mano en Bjärlöv, en Skåne (Suecia), cerca de donde Tim pasó los veranos durante su infancia.

Lista de tracks 'AVICII FOREVER'

1. Wake Me Up

2. Levels

3. Let’s Ride Away (feat. Elle King) (NEW SONG)

4. The Nights

5. Waiting For Love

6. Without You (feat. Sandro Cavazza)

7. SOS (feat. Aloe Blacc)

8. Hey Brother

9. Lonely Together (feat. Rita Ora)

10. I Could Be the One [Avicii vs Nicky Romero]

11. Silhouettes

12. Fade Into Darkness

13. You Make Me

14. The Days

15. For A Better Day

16. Addicted To You

17. Friend of Mine (feat. Vargas & Lagola)

18. Broken Arrows

19. Heart Upon My Sleeve (feat. Imagine Dragons)

20. Heaven

