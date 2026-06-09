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Ariana Grande habría terminado su relación con Ethan Slater tras 3 años de romance

Martes, 9 de junio de 2026 12:19

Ariana Grande habría terminado su relación con Ethan Slater. (Foto: ¡HOLA!)

La cantante de '7 Rings' y Ethan Slater habrían puesto fin a su relación sentimental. La noticia sorprendió a sus fans.

Una nueva ruptura sacude al mundo del Hollywood. Ariana Grande y Ethan Slater habrían puesto fin a su relación después de tres años juntos, según informaron diversos medios estadounidenses citando fuentes cercanas a la expareja.

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Ariana Grande y Ethan Slater habrían terminado su romance

De acuerdo con los reportes, la separación se produjo hace algunos meses, aunque recién ahora se hizo pública. Personas cercanas a ambos aseguran que la decisión fue tomada de manera amistosa y tras una profunda reflexión.

La historia de amor entre Ariana y Ethan comenzó en 2023 durante el rodaje de la película Wicked. Su romance generó gran atención mediática debido a que ambos atravesaban cambios importantes en sus vidas personales cuando comenzaron a salir.

Con el paso del tiempo, la pareja se mostró más unida y consolidó su relación. Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a surgir rumores de distanciamiento, especialmente durante la promoción de la secuela de Wicked, donde fueron vistos juntos con menos frecuencia.

(Foto: Difusión)

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Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha emitido declaraciones públicas sobre la ruptura. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que Ariana se encuentra enfocada en su carrera musical y en su gira Eternal Sunshine.

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