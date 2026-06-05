Santos Bravos gana el premio a Artista Dúo o Grupo en los Premios Tu Música Urbano

SANTOS BRAVOS se presentó durante la ceremonia con un medley de 'VELOCIDADE' y 'KAWASAKI'. Foto: Difusión

Santos Bravos impulsa su ascenso con importante triunfo como Artista Dúo o Grupo. Te contamos más detalles.

El grupo global de pop latino SANTOS BRAVOS obtuvo su primer premio musical en los Premios Tu Música Urbano, celebrados en San Juan, Puerto Rico, al llevarse el galardón a Artista Dúo o Grupo. La ceremonia anual celebra los logros y el impacto de la música y la cultura urbana latina en la industria.

Además de recibir este reconocimiento, SANTOS BRAVOS se presentó durante la ceremonia con un medley de 'VELOCIDADE' y 'KAWASAKI', tema que les valió una nominación en la categoría Canción Dúo o Grupo del Año.

Los premios fueron determinados mediante votación del público, reflejando el apoyo incondicional de DUAL, el fandom de SANTOS BRAVOS, cuyos votos ayudaron a impulsar al grupo hacia la victoria. Durante el discurso de aceptación, Gabi, integrante de SANTOS BRAVOS, representó con orgullo sus raíces puertorriqueñas y agradeció a DUAL por hacer posible este logro.

“Esto es increíble. Soy de Puerto Rico y nunca imaginé que me recibirían de esta manera. Nos han recibido con los brazos abiertos y todavía no lo puedo creer. Mi abuela y mi mamá están aquí esta noche, y estamos muy agradecidos por este premio. Gracias, DUAL, nuestros fans”.

Dentro de la categoría de Artista Dúo o Grupo, SANTOS BRAVOS compitió junto a reconocidos exponentes de la música latina como CA7RIEL & Paco Amoroso, Mau y Ricky, Gente de Zona y Jowell & Randy, entre otros artistas que han dejado una huella importante en la música latina. Para SANTOS BRAVOS, compartir nominación y resultar ganadores en una categoría junto a nombres que han sido fuente de inspiración a lo largo de su formación artística representa un logro significativo y una muestra del crecimiento que han alcanzado dentro de la industria.



(Foto: Difusión)

SANTOS BRAVOS, integrado por Drew (Estados Unidos), Kauê (Brasil), Alejandro (Perú), Kenneth (México) y Gabi (Puerto Rico), ha continuado consolidando su crecimiento durante los últimos meses con presentaciones en algunos de los escenarios más importantes de Latinoamérica. El grupo se ha presentado en festivales de gran relevancia como Empire Music Festival en Guatemala y Tecate Emblema en México, además de realizar sus primeros conciertos como acto principal en Lima, Perú, y São Paulo, Brasil, donde ambas fechas lograron sold out.

Tras este reconocimiento en los Premios Tu Música Urbano, SANTOS BRAVOS continuará llevando su música a nuevas audiencias y expandiendo su presencia internacional. Entre sus próximos compromisos destaca su participación en KCON Los Angeles, uno de los eventos más importantes del mundo.