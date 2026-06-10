Jennifer López deja ver su rostro al natural y genera miles de reacciones

Jennifer López mostró su rostro al natural y sorprendió a sus fans. (Foto: ¡HOLA!)

¡Dejó en 'shock' a sus fans! Jennifer López grabó un video mostrando su rostro al natural; video es viral en redes sociales.

Jennifer López sorprendió a sus seguidores al mostrarse sin una sola gota de maquillaje. Este gesto de autenticidad coincidió con el reciente estreno de su nueva producción cinematográfica ‘Office Romance’, que ya se encuentra disponible en Netflix.

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Jennifer López mostró su rostro al natural y sorprende a fans

La artista de 56 años utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video en el que lucía una bata de seda y un aspecto sumamente fresco. La ex de Ben Affleck aprovechó para interactuar con sus fanáticos y revelar detalles íntimos de su cuidado personal matutino.

El motivo principal de la publicación fue el anuncio de un nuevo lanzamiento dentro de su línea de cuidado personal, JLo Beauty. Con gran entusiasmo, López expresó que finalmente podía compartir el sérum potenciador Fusion Retinal y Vitamina C, un producto que su equipo ha estado desarrollando meticulosamente.

(Foto: JLO/ Instagram)

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Durante la grabación, Jennifer López explicó detalladamente cómo ha integrado este nuevo sérum en sus hábitos diarios, utilizándolo principalmente como parte esencial de su rutina nocturna. "Esta soy yo a primera hora de la mañana, sin nada en la cara", aseguró la estrella.

Además de compartir sus secretos de belleza facial, López enfatizó que el secreto de su espectacular figura radica en la disciplina constante, la cual incluye asistir regularmente al gimnasio, hacer ejercicio y mantener una alimentación saludable basada en la elección correcta de los alimentos.