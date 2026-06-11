Taylor Swift y Kylie Jenner protagonizan inesperado abrazo en la final de la NBA

Taylor Swift y Kylie Jenner se roban en show en la final de la NBA. (Foto: ¡HOLA!)

Taylor Swift y Kylie Jenner se robaron el show con este sorpresivo acercamiento. El momento generó diversas reacciones en los fans.

El impresionante regreso de los New York Knicks a una final de la NBA está uniendo a todos, incluyendo a Taylor Swift y Kylie Jenner. Las celebridades asistieron al cuarto juego de las finales contra los San Antonio Spurs.

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Taylor Swift y Kylie Jenner se dan emotivo abrazo

Fue uno de los partidos más intensos en la historia de la liga, con una victoria de los Knicks por 107-106 en los últimos segundos. Tras el emocionante resultado, la multitud enloqueció y ambas estrellas terminaron fundidas en un sorpresivo abrazo de celebración.

En un video viral de TikTok, se ve a Jenner encontrándose con Swift. Ambas sonrieron, intercambiaron palabras amistosas y se mostraron muy emocionadas por el triunfo. "Eso fue una locura", exclamó Kylie mientras Taylor asentía antes de tomarse una foto con un fan.

(Foto: Difusión)

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La interacción dejó en shock a los seguidores debido al largo historial de tensiones entre la cantante y el clan Kardashian. La disputa comenzó hace más de 15 años cuando Kanye West interrumpió a Swift en los VMAs de 2009, conflicto que revivió en 2016 con la polémica canción "Famous" y la posterior intervención de Kim Kardashian.

Los fanáticos expresaron su asombro en las redes sociales, asegurando que este inesperado acercamiento fue incluso más impactante que el propio resultado del partido.