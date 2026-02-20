Bely y Beto presentan su nuevo show musical "El Boom de la Diversión" en Lima y Arequipa en julio 2026

La reconocida dupla infantil Bely y Beto llega con su más reciente espectáculo "El Boom de la Diversión". (Foto: Difusión)

El show musical “El Boom de la Diversión” se realizará el sábado 4 y domingo 5 de julio. El espectáculo te atrapará de inicio a fin.

La reconocida dupla infantil Bely y Beto llega con su más reciente espectáculo “El Boom de la Diversión”, un show totalmente renovado que promete conquistar a chicos y grandes con música, color y mucha alegría.

Con esta nueva gira, el querido dúo realizará su segunda presentación consecutiva en Lima y su primera actuación en Arequipa, Perú, consolidando su éxito y el cariño del público peruano.

El show promete ser una experiencia inolvidable llena de magia, alegría, música y emocionantes aventuras, pensado para cautivar tanto a niños como a adultos.

La presentación de “El Boom de la Diversión” se llevará a cabo en las siguientes fechas en Perú:

AREQUIPA: Sábado 4 de julio de 2026 a las 3:00 pm en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes.

LIMA: Domingo 5 de julio de 2026 a las 4:30 pm en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

En esta nueva aventura, Bely, Beto y todos sus amigos invitan a los asistentes a cantar y bailar sus grandes éxitos en un show completamente renovado, con música en vivo, coreografías llenas de energía y una producción que promete encender la magia que caracteriza este entrañable universo.

“Para nosotros, presentarnos por segunda vez en Lima es un sueño hecho realidad. Este show está preparado con muchísimo cariño para todas las familias que nos han acompañado durante tantos años,” señaló Bely.

“Queremos que cada niño, mamá, papá y abuelo vivan un momento inolvidable. El Boom de la diversión está lleno de sorpresas, aventuras y toda la diversión que nos caracteriza,” agregó Beto.

“El boom de la diversión” ha sido creado especialmente para los niños y para todas las familias que han crecido con Bely y Beto, así como para quienes guardan en su corazón el amor por la música, los sueños, la imaginación y la diversión.

“Estamos orgullosos de seguir llevando un espectáculo familiar que promueva la unión, la alegría y la creatividad. Esperamos que esta presentación sea una celebración para todos,” afirmó FR PRODUCCIONES.

Con más de una década llenando de sonrisas a miles de hogares, Bely y Beto consolidan una vez más su lugar como uno de los espectáculos infantiles más importantes de México.

Este 30 de noviembre se dio inicio de este Tour lleno de diversión en la monumental Arena Mty, con éxito total, siendo el grupo infantil Mexicano con más éxitos y Récords de asistencia: Han logrado funciones sold out en auditorios clave del país, incluyendo Monterrey, Guadalajara, Mérida y CDMX, logrando entre otros éxitos, llegar este año por primera vez a Madrid, Perú y Chile.

Más de 20 años de historia: Bely y Beto se han consolidado como uno de los proyectos infantiles más importantes en México y Estados Unidos.

Show 100% familiar: El 70% de su audiencia actual está compuesta por familias que crecieron con ellos y ahora llevan a sus hijos por la nostalgia.

Superan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, posicionándose como uno de los contenidos infantiles más consumidos.

Más de 120 shows anuales: Son uno de los espectáculos infantiles con mayor gira activa. Este 2026 llegarán a más países: Colombia, Argentina, Perú y Chile, donde podrán disfrutar de “EL BOOM DE LA DIVERSIÓN”.

ENTRADAS PARA EL SHOW DE BELY Y BETO EN PERÚ

Las entradas para el show musical de Bely y Beto estarán a la venta por la web de Teleticket desde el viernes 20 de febrero con una preventa con cualquier medio de pago hasta el jueves 26 de febrero y/o agotar stock de entradas (capacidad limitada).

Link de entradas para el show de Bely y Beto en LIMA: https://teleticket.com.pe/bely-y-beto-lima-2026

Link de entradas para el show de Bely y Beto en AREQUIPA: https://teleticket.com.pe/bely-y-beto-arequipa-2026