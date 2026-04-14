ENHYPEN llega a Lima por primera vez: fecha, entradas y todo sobre su esperado concierto en San Marcos

La inclusión de Lima dentro de la gira refleja el crecimiento imparable del fandom. Foto: Difusión

ENGENE la cita es el 8 de julio en el Estadio de San Marcos. Las entradas estarán a la venta en Ticketmaster.

ENGENE, el momento ha llegado y Lima se prepara para una noche increíble, el fenómeno global del K-pop, ENHYPEN, confirma por primera vez su presencia en nuestro país con un espectáculo del más alto nivel como parte de su nueva gira mundial 'BLOOD SAGA'. La cita será este 8 de julio en el Estadio de San Marcos, en un show que promete ser una experiencia intensa y absolutamente inolvidable. Las entradas estarán a la venta en Ticketmaster.

Desde su debut en 2020, ENHYPEN no ha dejado de romper récords y conquistar corazones en todo el mundo. Con una propuesta que mezcla música, narrativa y una identidad visual única, el grupo se ha consolidado como uno de los grandes protagonistas de la cuarta generación del K-pop. Con múltiples álbumes en el Top 10 del Billboard 200 y presentaciones sold out en Estados Unidos y Europa, su llegada a Lima marca un hito imperdible para sus fans.

'BLOOD SAGA' no es solo un concierto, es un viaje, una experiencia pensada para sus fans conocidas como Engene. La gira introduce una nueva etapa artística para la banda, con una narrativa que explora el despertar, la conexión y la transformación. En el escenario, los fans podrán sumergirse en un universo visual impactante, con estética oscura, efectos inmersivos y una puesta en escena que eleva cada canción a otro nivel.

Para Engene, esta será la oportunidad de vivir en primera persona la energía, el talento y el carisma de Jay, Jake, Sung Hoon, Sunoo, Jung Won y Ni-Ki, quienes destacan por su poderosa presencia escénica, coreografías impecables y una conexión emocional única con su público.



(Foto: Difusión)

La inclusión de Lima dentro de la gira refleja el crecimiento imparable del fandom en la región. ENHYPEN apuesta fuerte por Latinoamérica, reconociendo la pasión y fidelidad de sus fans, quienes han convertido cada visita de artistas K-pop en verdaderos eventos masivos.

VENTA DE ENTRADAS: TODO LO QUE NECESITAS SABER:

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster. con diferentes etapas de venta:

Preventa Fan Club (ENGENE MEMBERSHIP):

22 y 23 de abril desde las 10:00 AM

Preventa BBVA (10% de descuento):

22 y 23 de abril desde las 10:00 AM

Venta general:

24 de abril desde las 10:00 AM

El concierto en Lima será producido por F&M Entertainment y promete reunir a miles de fans en una noche donde la música, la emoción y la conexión serán protagonistas.

ENGENE, prepárense para vivir una experiencia única. El llamado está hecho. La cuenta regresiva ya empezó.