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Justin Bieber reapareció en Coachella 2026 y emocionó a fans con un homenaje a sus inicios

Lunes, 13 de abril de 2026 09:42

Justin Bieber emocionó a sus fans con su presentación en Coachella. (Foto: Coachella)

Justin Bieber recordó su pasado y cantó canciones que marcaron su trayectoria musical. Las más emocionadas fueron sus fans.

Justin Bieber se presentó en Estados Unidos tras varios años de ausencia y lo hizo en Coachella 2026. Su show no solo marcó su regreso a los escenarios, sino que también sorprendió por su enfoque diferente.

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Justin Bieber en Coachella 2026: espectáculo sorprendió a las fans

El concierto se realizó en Indio, California, y comenzó con una puesta en escena sencilla, centrada en su voz y en sus nuevas canciones. Todo parecía seguir el formato habitual hasta que el artista decidió cambiar el rumbo del espectáculo.

En un momento inesperado, Bieber abrió YouTube en pleno concierto y empezó a buscar videos de sus inicios. Entre ellos apareció 'Baby', una de las canciones que lo lanzó a la fama cuando era adolescente.

Mientras se reproducía el video original, el cantante interpretó el tema en vivo, creando un contraste entre su voz actual y la de sus primeros años. Este gesto sorprendió al público y generó emoción entre los ciudadanos.

(Foto: Coachella)

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Desde ese momento, el show se transformó en un recorrido por su carrera. Bieber incluyó canciones de distintas etapas y proyectó videos antiguos, recordando incluso cuando cantaba covers de artistas como Chris Brown y Ne-Yo.

El concierto cerró con invitados como Tems y Wizkid, combinando su etapa actual con su pasado. Así, Justin Bieber logró un show emotivo que conectó con sus fans y mostró su evolución como artista.

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