Katseye presenta nueva canción 'PINKY UP'

Este tema atrevido y lleno de energía amplía el universo que ha ido construyendo este grupo femenino.

La agrupación estrenó esta nueva canción que ha emocionado a sus fans.

Antes de su actuación debut en Coachella el viernes, KATSEYE presenta su nuevo sencillo, «PINKY UP». Este tema atrevido y lleno de energía amplía el universo que ha ido construyendo este grupo femenino internacional, nominado dos veces a los premios GRAMMY®: seguro de sí mismo, divertido y siempre impulsando el pop hacia adelante. Con una percusión audaz y una línea de bajo principal rematada con elegantes texturas de sintetizador, la canción transmite un mensaje atrevido e inspirado en el punk sobre vivir la vida al máximo sin dudar.

Además de actuar en Coachella, KATSEYE será cabeza de cartel de los festivales Head In The Clouds y Hinterland Music de 2026 y actuará en The Governors Ball. Consulta a continuación el itinerario. La primera gira de KATSEYE —para promocionar su EP BEAUTIFUL CHAOS (HYBE x Geffen Records), que debutó entre los cinco primeros puestos de la lista Billboard 200.