Benny Blanco confesó que anhela tener una familia con Selena Gomez: esto dijo

El productor musical Benny Blanco está comprometido con Selena Gómez y sueña con formar una familia

Benny Blanco no solo está felizmente enamorado de Selena Gomez, sino que ya piensa en formar una familia con ella. En una entrevista reciente con InStyle, el productor de 37 años reveló que ambos están considerando seriamente la idea de tener hijos. Sí, parece que la pareja está lista para dar el gran paso hacia los pañales y los biberones.

Benny Blanco y su deseo de ser papá con Selena Gomez

“Me encantan los niños; me encanta ser tío. Quiero ser papá, aunque, si Dios quiere”, confesó Blanco durante la conversación, dejando claro su deseo de convertirse en padre en un futuro cercano.

Para demostrar aún más su emoción por la idea, agregó: “Solo estoy soñando y rezando todos los días”. La relación entre Benny y Selena ya lleva dos años, y todo indica que están preparados para escribir un nuevo capítulo juntos. Incluso ya tienen una propiedad espaciosa donde no sería difícil imaginar un cuarto de bebé.

En esa misma entrevista, Blanco recordó con cariño las enseñanzas de su madre sobre el amor. “Mi mamá siempre se tomaba el tiempo de explicarme cómo funciona la mente femenina porque ella estaba pasando por muchos traumas amorosos cuando yo estaba creciendo”, compartió el productor, mostrando el lado más personal de su historia.

La pareja, que inició su intenso romance a mediados de 2023, ha demostrado tener un amor sin límites, a pesar de que ambos siguen enfocados en sus carreras. Recientemente, lanzaron un álbum en conjunto titulado 'I Said I Love You First'.



Selena Gomez y su delicada situación con la maternidad

Selena Gomez y Benny Blanco comenzaron su relación a mediados de 2023 y, desde entonces, han mostrado que su amor es fuerte, incluso mientras ambos siguen creciendo profesionalmente. Recientemente unieron fuerzas en lo musical y lanzaron un álbum conjunto titulado ‘I Said I Love You First’.

Mientras disfruta de su relación, Selena también sigue trabajando intensamente. Actualmente está grabando la quinta temporada de la serie Only Murders in the Building y avanzando con los preparativos de su boda. En una entrevista con Vanity Fair en septiembre de 2024, confesó que por razones de salud no puede tener hijos de forma natural.

La cantante explicó que fue difícil aceptar esa realidad, pero ahora lo lleva con más calma. “Ahora estoy en una situación mucho mejor con este tema”, aseguró. Selena también mencionó que ha encontrado esperanza en opciones como la adopción o la gestación subrogada, caminos que considera posibles para convertirse en madre.