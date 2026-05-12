La cuenta regresiva comenzó! 'The Color Run Night 2026' iluminará Lima este sábado

The Color Run Night 2026 llegará este 16 de mayo a la Costa Verde de Chorrillos con una noche llena de música, luces y polvos de colores. Miles de participantes vivirán una experiencia única en esta carrera nocturna.
Lima se prepara para vivir una de las noches más vibrantes y esperadas del año con la llegada de 'The Color Run Night 2026', el evento que combina deporte, música, entretenimiento y una explosión de color en una experiencia única. La cita será este sábado 16 de mayo en la Costa Verde de Chorrillos.
A solo días del gran evento, miles de participantes ya alistan sus mejores outfits fluorescentes para recorrer los 5 kilómetros de esta carrera no competitiva que busca promover la diversión, el bienestar y la integración en un ambiente lleno de energía.
Esta edición nocturna promete transformar la Costa Verde en un espectáculo visual con luces, música en vivo, polvos de colores y activaciones especiales que convertirán la noche limeña en una verdadera fiesta.
'The Color Run' se ha consolidado como un fenómeno global con más de 8 millones de participantes en más de 35 países, y en el Perú continúa posicionándose como una de las experiencias recreativas más esperadas del calendario.
Además, cada participante recibirá un kit oficial que incluye polo, morral, pulsera LED, dorsal y medalla finisher, convirtiendo la experiencia en un recuerdo inolvidable.
Las entradas continúan disponibles a través de Teleticket, incluyendo un beneficio especial del 20% de descuento para compras realizadas con tarjetas Diners Club.
Con música, luces y una lluvia de colores, Lima ya comenzó la cuenta regresiva para vivir una noche donde correr será solo una excusa para celebrar.
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