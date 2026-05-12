Bruno Mars estrenó canción en español y emocionó a fans latinas

La nueva canción de Burno Mars emocionó a sus fans.

Bruno Mars sorprende a sus fans al cantar la versión en español de “Risk It All” y las más emocionadas son sus fans.

Bruno Mars sorprendió a sus seguidores al lanzar “Lo Arriesgo Todo”, la versión en español de Risk It All, tema que ahora apuesta por una conexión más cercana con el público latino.

La nueva interpretación mantiene la esencia emocional de la canción original, pero potencia su intensidad gracias a la riqueza y sensibilidad del idioma español. Para muchos fans, esta versión demuestra el interés del artista por acercarse aún más a sus raíces y a sus seguidores hispanohablantes.

Bruno Mars lanzó nueva versión de Risk It All

Más que una simple traducción, "Lo Arriesgo Todo" ha sido presentada como una reinterpretación cultural del éxito original, logrando transmitir la misma pasión y melancolía que caracterizan a “Risk It All”, pero con una identidad renovada.

El estreno llega en uno de los momentos más importantes de la carrera de Bruno Mars, impulsado por el éxito internacional de su álbum y de The Romantic Tour 2026, su primera gran gira en casi una década.

(Foto: YouTube)

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La gira ya comenzó en Las Vegas y contempla presentaciones en ciudades como Los Ángeles, Houston, Chicago, Toronto, Londres y París. Además, el artista fue homenajeado recientemente por el Las Vegas Strip y el condado de Clark, reconociendo su impacto y legado en la industria musical.