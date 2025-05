Billie Eilish agrega nuevas fechas de su gira ‘Hit Me Hard And Soft’: ¿vendrá a Latinoamérica? 

Billie Eilish es una cantante y compositora estadounidense que se hizo famosa a una edad muy joven. Foto: People

La cantante estadounidense Billie Eilish anunció más de 25 fechas en donde presentará su exitoso disco 'Hit Me Hard And Soft'.

Billie Eilish no detiene su paso. La cantante anunció este lunes una nueva extensión de su gira ‘Hit Me Hard and Soft’, con 23 fechas adicionales que incluyen dos presentaciones en Tokio y una segunda ronda de conciertos en Estados Unidos. Ante ello, sus fans en Latinoamérica expresaron su entusiasmo por esta noticia.

¿Billie Eilish llegará a Latinoamérica?

Con la nueva ampliación de fechas, la gira de Billie Eilish —que acompaña su tercer álbum— ahora contará con 106 conciertos en distintas partes del mundo. Comenzó en septiembre de 2024 en Quebec, Canadá, y terminará el 23 de noviembre de 2025 en el Chase Center de San Francisco.

Antes de volver a Estados Unidos, la cantante visitará Japón, donde ofrecerá dos presentaciones el 16 y 17 de agosto en el Saitama Super Arena de Tokio. Luego, en Norteamérica, destacan sus tres shows seguidos en Miami y presentaciones dobles en ciudades como Raleigh, Charlotte, Tulsa y Phoenix.

¿Y el anuncio de Sudamérica? Lamentablemente, todavía no se anuncian fechas para Latinoamérica, sin embargo, una serie de rumores afirman que la intérprete de ‘Blue’ y ‘Birds of a Feather’ todavía podría llegar a esta parte del mundo.



(Fuente: Los 40)

Billie Eilish: ícono de una nueva generación musical

Billie Eilish es una cantante y compositora estadounidense que se hizo famosa a una edad muy joven gracias a su estilo único y su voz suave y profunda. Nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California, y saltó a la fama mundial con su canción 'Ocean Eyes' cuando tenía solo 14 años. Desde entonces, ha sido reconocida por su forma diferente de hacer música, mezclando géneros.

A lo largo de su carrera, ha ganado múltiples premios importantes, incluyendo varios Grammy. Su imagen también ha llamado la atención: suele vestir ropa ancha, con colores llamativos o estilos urbanos, desafiando los estereotipos tradicionales de la industria musical.