¿Billie Eilish no se sentía bien con su aspecto físico? La pregunta de Nicki Minaj que la hizo llorar

La cantante habló sin filtros sobre sus inseguridades y la presión de ser mujer en la industria musical.

Billie Eilish volvió a abrir su corazón en una entrevista donde reflexionó sobre su apariencia, la autoaceptación y cómo ha lidiado con las críticas desde que saltó a la fama. En una charla íntima con Nicki Minaj para Vogue UK, la artista confesó una verdad que conmovió incluso a sus fans más cercanos.

¿Qué le preguntó Nicki Minaj a Billie Eilish?

Durante la entrevista, varias celebridades como Sabrina Carpenter, Charli XCX y Greta Gerwig enviaron preguntas a Billie. Sin embargo, fue Nicki Minaj quien tocó una fibra sensible. "¿Hubo un momento en tu carrera en que deseaste que la gente solo escuchara tu música y no te viera?", le preguntó la rapera.

La reacción de Eilish fue inmediata: “Nicki, esta pregunta me hizo llorar un poco”, confesó. Luego añadió: "Nunca me sentí muy hermosa… me tuve que convencer a mí misma de que era bonita. Ser mujer es difícil", reveló la cantante de 22 años.

¿Cómo ha sido su relación con su cuerpo?

Billie Eilish ha hablado abiertamente sobre sus complejos físicos desde sus inicios. En enero de este año, según NME, advirtió a sus seguidores sobre los riesgos de las dietas extremas, relatando que vivió una etapa en la que perdió mucho peso sin darse cuenta de lo infeliz que era.

"Sentí que mi cuerpo me engañaba por años. Tuve que pasar un proceso en el que me di cuenta de que mi cuerpo era realmente yo", compartió.

La presión de ser mujer y figura pública

Para Billie, el hecho de ser joven, mujer y famosa ha hecho que su imagen física esté constantemente en el centro del debate, algo que ha afectado su autoestima. Su estilo, muchas veces criticado o incomprendido, fue una forma de protegerse del escrutinio externo.

A pesar de ser una estrella global, ha dejado claro que aún enfrenta inseguridades como cualquier otra mujer: "Nunca me vi como alguien hermosa, así que nunca sentí que eso opacara mi trabajo", dijo con franqueza.

