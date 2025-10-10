Billy Idol se prepara para gran concierto en Perú: ¿cuándo y dónde comprar entradas para su show?

Billy Idol se prepara para gran concierto en Perú: ¿cuándo y dónde comprar entradas para su concierto? (Fuente: redes sociales)

Billy Idol ofrecerá un esperado concierto en Lima para el mes de noviembre. ¿Ya tienes tu entrada?

Billy Idol prepara su regreso a Lima y suma novedades para el concierto del sábado 22 de noviembre en el Arena 1. En medio de la expectación por su gira It’s a Nice Day To… Tour Again!, se anuncia la incorporación de la zona Tribuna, pensada para quienes prefieren disfrutar del show desde un espacio elevado, con una vista panorámica y una nueva forma de vivir la intensidad del concierto.

Las entradas siguen a la venta a través de Ticketmaster.pe y se distribuyen de la siguiente manera: Tribuna y Campo B a S/160, y Campo A a S/320, todos con descuento de tarjetas BBVA hasta el 31 de octubre.

El show marcará el retorno de Idol a Perú tras su última presentación en 2022, una cita que promete encender el Arena 1 con clásicos como Eyes Without a Face, Rebel Yell y Dancing With Myself. Cuatro décadas después de irrumpir con su sonrisa desafiante y su voz inconfundible, el británico sigue siendo pura energía, puro escenario.

Billy Idol vuelve a Lima. El rock sigue en pie, y esta vez, el grito rebelde se escucha más fuerte que nunca.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!