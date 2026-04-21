Zayn Malik y Louis Tomlinson se habrían agarrado a golpes durante una grabación

Zayn Malik y Louis Tomlinson habrían tenido una fuerte pelea. (Foto: One Direction)

¡Tensión! Los exOne Direction habrían tenido una pelea que terminó en golpes. La noticia generó diversas reacciones en los fans.

La relación entre Zayn Malik y Louis Tomlinson vuelve a estar en el centro de la polémica. Aunque ambos formaron parte del exitoso grupo One Direction, su vínculo se habría deteriorado desde la salida de Zayn en 2015.

Zayn Malik y Louis Tomlinson se habrían peleado durante la grabación

Desde entonces, los rumores de distanciamiento, indirectas y silencios han alimentado la idea de una amistad que nunca logró recomponerse del todo. Sin embargo, años después, ambos habrían intentado retomar el contacto a través de una docuserie que mostraría su reencuentro en un viaje por Estados Unidos.

Lo que parecía ser una oportunidad de reconciliación terminó en un nuevo escándalo. Durante el rodaje, una discusión entre ambos escaló hasta convertirse en una pelea física que sorprendió a todo el equipo de producción.

De acuerdo con reportes, el conflicto se habría originado por un comentario de Zayn relacionado con la madre fallecida de Louis, lo que provocó una reacción inmediata. La situación se salió de control y derivó en una agresión física.

(Foto: Difusión)

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Según versiones difundidas, el enfrentamiento habría dejado a Louis con una conmoción tras recibir un golpe, marcando un punto de quiebre definitivo en la relación entre ambos artistas.

Tras lo ocurrido, la docuserie fue cancelada y las señales en redes sociales confirmaron el distanciamiento: Louis dejó de seguir a Zayn, al igual que personas de su entorno, evidenciando la gravedad del conflicto.