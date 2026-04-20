Justin Bieber anunciaría gira mundial y emociona a fans: ¿visitará Perú?

Justin Bieber podría anunciar su gira mundial tras su presentación en Coachella. (Foto: Justin Bieber / Twitter)

¡Perú es clave! Justin Bieber podría anunciar su gira mundial en los próximos días y el territorio nacional estaría en su lista.

La página oficial de Justin Bieber fue actualizada en las últimas horas, generando gran expectativa entre sus seguidores en todo el mundo. El cambio no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

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Justin Bieber anunciaría gira mundial: ¿visitará Perú?

Al ingresar al sitio web, actualmente aparece un mensaje que señala lo siguiente: "Perdonen, no hay shows por el momento. Responda, por favor debajo para ser notificado cuando las fechas del nuevo tour sean anunciadas", lo que sugiere que el artista podría anunciar una gira mundial.

Aunque no se han dado detalles concretos ni fechas oficiales, esta modificación ha alimentado los rumores sobre un posible regreso a los escenarios, algo que sus fans esperan desde hace tiempo. Hasta el momento, se desconoce qué países visitaría, pero muchas fans esperan que Perú esté en su lista.

(Foto: Página web de Justin Bieber)

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Cabe recordar que en los últimos años, Bieber tuvo que suspender y reprogramar varios conciertos debido a problemas de salud, lo que mantuvo en pausa su actividad en vivo.

Por ahora, el cantante no ha realizado anuncios formales en sus redes sociales, pero se espera que en las próximas semanas se revelen más detalles sobre sus próximos proyectos musicales.

Mientras tanto, sus seguidores se mantienen atentos a cualquier señal que confirme una nueva gira y el esperado retorno de Justin Bieber a los escenarios.